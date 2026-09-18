Découvrez la caserne incendie et les ateliers municipaux de Saint-Zotique

Le samedi 3 octobre prochain, la Ville de Saint-Zotique procèdera à l'inauguration officielle de sa caserne incendie et de ses ateliers municipale à l'occasion d'une activité portes ouvertes où petits et grands seront les bienvenus.

Ce rendez-vous aura lieu entre 10 h et 16 h au 105, 69e Avenue. Le moment phare de cette journée sera l’inauguration officielle des nouvelles installations, qui se tiendra à 13 h en présence des élus municipaux, des représentants de la Ville et de différents partenaires. Des allocutions, une coupure officielle du tuyau incendie et des photos protocolaires sont notamment prévues.

Un projet de 7, 6 M $ soutenu par le gouvernement du Québec

Le projet, représentant un investissement total de 7 600 000 $, dont 6 284 800 $ en dépenses admissibles dans le cadre du programme RÉCIM, comprenait l’agrandissement de la caserne de pompiers ainsi que l’aménagement d’ateliers municipaux.

Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, qui a accordé une aide financière de 3 000 000 $ dans le cadre du volet 1 du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Ces nouvelles installations modernes, fonctionnelles et sécuritaires permettent à la Ville de mieux répondre aux besoins de ses équipes et de soutenir la qualité des services offerts à la population.

Une journée pour découvrir les services municipaux

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront rencontrer les équipes municipales, visiter les nouvelles installations et découvrir les véhicules, les équipements ainsi que le travail réalisé quotidiennement par les services de sécurité incendie et des travaux publics.

Dans le secteur de la caserne, le public pourra notamment :

- visiter la caserne et les véhicules incendie;

- visiter un kiosque de prévention;

- assister à différentes démonstrations réalisées par les pompiers;

- rencontrer la mascotte Yvon Larosée.

Du côté des ateliers municipaux, les visiteurs pourront découvrir les véhicules et les équipements utilisés par les équipes, en apprendre davantage sur les interventions lors de bris d’aqueduc et assister à une présentation sur la réparation des bornes-fontaines.

Des activités familiales seront également proposées, dont un jeu gonflable avec animation, des activités jeunesse ainsi que la distribution de chapeaux et de tatouages thématiques. Des hot-dogs seront offerts de 11 h à 14 h.

« Cette journée permettra à la population de découvrir des installations essentielles au bon fonctionnement de notre ville, mais surtout de rencontrer les employés qui veillent quotidiennement à la sécurité et à la qualité des services offerts aux citoyens. Nous sommes très heureux de pouvoir inaugurer officiellement ces nouveaux bâtiments en compagnie de la communauté », souligne Jean-Pierre Daoust, maire de Saint-Zotique.

La programmation détaillée des démonstrations sera communiquée prochainement