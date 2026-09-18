La Ville de Pincourt dévoile la sixième murale du PIA

La Ville de Pincourt et le commerce Couvre-Planchers Pincourt ont inauguré le mardi 15 septembre une nouvelle fresque colorée intitulée « Tous les chemins mènent à Pincourt ». Réalisée par l’artiste Millie Caron, cette œuvre est la sixième murale du Programme d’intégration des arts (PIA) au paysage urbain de la municipalité.

« Cette murale intègre l’histoire de la ville et celle du commerce. « J'ai voulu jouer avec les perspectives, les couleurs et les références aux planchers afin de créer une œuvre ludique qui se découvre sous différents angles », a expliqué Millie Caron.

Au moment d'écrire ces lignes, l'œuvre d'art installée sur le bâtiment du commerce est la plus imposante murale de la ville. Composée de couleurs vibrantes et d’éléments ludiques, la création de Mme Caron présente une perspective qui se transforme en effet par rapport à l’angle sous lequel elle est observée.

Les chemins représentés sur des surfaces rappelant des planchers font référence aux activités de Couvre-Planchers Pincourt tout en établissant un lien entre le passé et le présent.

« Notre entreprise est établie à Pincourt depuis 53 ans. Je suis très fier de voir une partie de son histoire intégrée à cette murale. Nos clients sont très contents de cet ajout à notre commerce, tout comme les passants qui nous remercient d’avoir accepté d’accueillir cette œuvre », a déclaré Steven Hrycko, de Couvre-Planchers Pincourt.

De son côté, le maire Claude Comeau a tenu à remercier « l’artiste Millie Caron pour sa collaboration à l’embellissement de la ville de Pincourt. Je remercie également Steven Hrycko d’avoir accepté d’accueillir cette œuvre sur son commerce. Cette murale s’inscrira dans le paysage de la ville pour les années à venir », a-t-il finalement indiqué.