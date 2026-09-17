Portes ouvertes
Journée d’activités pour toute la famille à la caserne 6 de Pincourt
Le Service d’urgence et de protection incendie de Pincourt et de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot invite la population à sa journée portes ouvertes à la caserne 6 de Pincourt, située au 701, boulevard Cardinal-Léger, le dimanche 4 octobre 2026, de 11 h à 15 h. Accessible, l’activité est gratuite et s’adresse à tous, petits et grands.
Les visiteurs pourront rencontrer les pompiers, prendre part à des ateliers de prévention ainsi qu’à des animations liées aux opérations incendie. De la nourriture gratuite sera offerte sur place et des stations de maquillage sauront plaire aux enfants. Des jeux gonflables seront également proposés.
La population est invitée à venir découvrir le travail des pompiers, à échanger avec les membres du service d’urgence et de protection incendie et à profiter d’une journée d’activités dans une ambiance familiale.
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