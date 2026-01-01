Deux invités de marque dans les festivités de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Les visiteurs, petits et grands, qui ont pris part à l’activité Notre-Dame en famille, organisée par la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, le samedi 11 juillet dès son ouverture, ont eu toute une surprise. Le joueur des Hurricanes de la Caroline, William Carrier, était présent avec la Coupe Stanley pour rencontrer les amateurs intéressés à toucher et se faire prendre en photo avec le Saint-Graal du hockey.

« C’est une belle surprise qu’on réservait à nos citoyens. Le lendemain de sa victoire, William a communiqué avec nous pour nous signifier son goût de partager ça avec sa communauté. C’est vraiment un souhait qui vient de lui. Dès qu’on a confirmé la date, on a commencé à informer les citoyens de bouche à oreille. On ne voulait pas le faire publiquement pour ne pas avoir à gérer une horde de fans en délire. William voulait aussi privilégier les jeunes d’ici », résumait la mairesse Danie Deschênes lorsqu'elle a été rencontrée près de la scène du parc des Éperviers.

Crédit photo: Éric Carrière

C’est la deuxième fois en quelques années que la Coupe Stanley fait un arrêt dans Vaudreuil-Soulanges, gracieuseté de William Carrier. « La première fois, il y a trois ans, il portait les couleurs des Golden Knights de Las Vegas. Il était aussi venu dans la région avec le trophée. Cette année, pour rejoindre le plus grand nombre de citoyens possible, on a décidé de jumeler sa venue avec Notre-Dame-en famille. C’était un bon timing et toutes les installations étaient déjà en place pour l’occasion. On est très fiers de lui et on lui souhaite une troisième Coupe Stanley, et qui sait, peut-être qu’il gagnera dans l’uniforme des Canadiens de Montréal. »

Des festivités en deux volets

Cette année, les festivités ont pris place sur deux jours à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. Le premier volet, Notre-Dame en fête, a eu lieu le vendredi 10 juillet de 18 h à 22 h au parc des Éperviers. « Ça a toujours lieu à cette période-ci de l’année. Hier, on recevait Laurent Barsalou, un chansonnier originaire de Saint-Polycarpe qui a joué des airs folks québécois. À 20 h, le chanteur et auteur-compositeur Ludovick Bourgeois a offert un super spectacle. La soirée s’est terminée par un spectacle de fontaines et de lasers, une première dans la région », ajoutait la mairesse Deschênes.

Pour sa part, Notre Dame en famille avait lieu le samedi 11 juillet au même endroit de 10 h à 15 h. « Notre-Dame en Fête et Notre-Dame en famille sont des moments privilégiés pour célébrer la saison estivale et afficher notre fierté de vivre à NDIP. Le conseil est très fier de la programmation riche et variée proposée cette année. »

Le samedi, les familles étaient attendues pour une journée d’animation continue. Les amateurs de K-Pop ont pu également découvrir le spectacle L’Expérience K-Pop Live (La tournée), un spectacle explosif où la danse, la musique, l’humour et l’aventure se rencontraient dans l’univers du film à succès Les Guerrières de la K-Pop. La troupe de cirque Les Fous du Roi présentait des performances multidisciplinaires, tandis que les fontaines interactives de l'étang réagissaient aux mouvements des passants.

Tout au long des festivités, de nombreuses installations étaient à la disposition des petits et grands : autos-tamponneuses, mur d’escalade, animations thématiques et jeux de mousse.