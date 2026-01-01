Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Cet été

L'art aussi en vedette au parc-nature Les Forestiers-de-Saint-Lazare

durée 14h00
5 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Afin de faire revivre l’exposition estivale 2024 de l’Espace des Muses, huit œuvres grand format seront installées sur les murs extérieurs de deux bâtiments principaux du parc nature les Forestiers-de-Saint-Lazare.

Tout au long de l’été, que ce soit lors du camp de jour ou de promenades en forêt, il sera possible d'admirer à nouveau ces œuvres réalisées par des artistes locaux et régionaux. L'activité est ouverte à tous, résidents et non-résidents.

Le thème exploité par les artistes était « Saveurs d’été ». Les huit (8) tableaux bien colorés peuvent être découverts sur place du lundi 15 juin au dimanche 27 septembre. Sur le même site, on peut aussi observer l'oeuvre Carrousel, réalisée par l’artiste visuel Lilian Cuer. Il s'agit d'une sculpture en aluminium découpée au laser et  conçue à partir de matériaux durables et recyclés. Enfin, l'artiste lazaroise, Annie DeLorimier, a aussi créée l'oeuvre, Cohabitation, bien enracinée à l'entrée du parc nature.

La pièce d'environ quatre pieds de hauteur représente une main sur laquelle sont perchés deux petits oiseaux. À l'intérieur de la main, on retrouve des samares alors que sur le pied de l'oeuvre, on peut y voir des champignons et une petite grenouille. Si la structure principale, la main, est faite de bois, les autres éléments sont plutôt faits à partir d'argile.

Profiter des lieux 

Tant qu'à se rendre sur place, pourquoi ne pas profiter des lieux? On peut plonger dans la piscine chauffée de 25 mètres, faire une randonnée pédestre de 1,7 km à 9,9 km selon sa condition physique ou les enfants peuvent s'amuser dans le parcours d'hébertisme. Sinon, trois rallyes, soit facile, intermédiaire ou difficile, sont proposés aux intéressés. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un duo de pianiste et de clarinettiste en vedette à la Maison Trestler

Publié hier à 14h00

Un duo de pianiste et de clarinettiste en vedette à la Maison Trestler

Ce mercredi 5 août, la Maison Trestler de Vaudreuil-Dorion, sera l'hôte du 6e concert d'été qui mettra en vedette le pianiste, Jean-Philippe Sylvestre, accompagné par le clarinettiste, Dominic Desautels. Le pianiste Jean-Philippe Sylvestre, qualifié de poète du piano par le grand Yannick Nézet-Séguin, est réputé pour sa technique éblouissante et ...

LIRE LA SUITE
Deux rendez-vous à ne pas manquer cette semaine à la Salle Pauline-Julien

Publié hier à 12h00

Deux rendez-vous à ne pas manquer cette semaine à la Salle Pauline-Julien

La Salle Pauline-Julien convie les 5 et 6 août les intéressés à deux rendez-vous musicaux à ne pas manquer. Le premier se tiendra le mercredi 5 août et le second aura lieu le lendemain, soit le jeudi 6 août.  Le mercredi 5 août,  on y propose la diffusion sur grand écran de L'OM au pied du mont Royal dans l'amphithéâtre extérieur. Sous la ...

LIRE LA SUITE
Un 7e spectacle de musique classique à la Maison Trestler cet été

Publié hier à 8h00

Un 7e spectacle de musique classique à la Maison Trestler cet été

La série 41 ans de souvenirs et de merveilleux moments présentée dans la salle principale de la Maison Trestler à Vaudreuil-Dorion propose un nouveau concert de musique classique le 12 août à 20 h. Ce spectacle sera assuré par le violoniste, Justin Saulnier, et le pianiste, Emmanuel Roberts-Dugal. Les deux artistes proposent un programme allant ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge