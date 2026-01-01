L'art aussi en vedette au parc-nature Les Forestiers-de-Saint-Lazare

Afin de faire revivre l’exposition estivale 2024 de l’Espace des Muses, huit œuvres grand format seront installées sur les murs extérieurs de deux bâtiments principaux du parc nature les Forestiers-de-Saint-Lazare.

Tout au long de l’été, que ce soit lors du camp de jour ou de promenades en forêt, il sera possible d'admirer à nouveau ces œuvres réalisées par des artistes locaux et régionaux. L'activité est ouverte à tous, résidents et non-résidents.

Le thème exploité par les artistes était « Saveurs d’été ». Les huit (8) tableaux bien colorés peuvent être découverts sur place du lundi 15 juin au dimanche 27 septembre. Sur le même site, on peut aussi observer l'oeuvre Carrousel, réalisée par l’artiste visuel Lilian Cuer. Il s'agit d'une sculpture en aluminium découpée au laser et conçue à partir de matériaux durables et recyclés. Enfin, l'artiste lazaroise, Annie DeLorimier, a aussi créée l'oeuvre, Cohabitation, bien enracinée à l'entrée du parc nature.

La pièce d'environ quatre pieds de hauteur représente une main sur laquelle sont perchés deux petits oiseaux. À l'intérieur de la main, on retrouve des samares alors que sur le pied de l'oeuvre, on peut y voir des champignons et une petite grenouille. Si la structure principale, la main, est faite de bois, les autres éléments sont plutôt faits à partir d'argile.

Profiter des lieux

Tant qu'à se rendre sur place, pourquoi ne pas profiter des lieux? On peut plonger dans la piscine chauffée de 25 mètres, faire une randonnée pédestre de 1,7 km à 9,9 km selon sa condition physique ou les enfants peuvent s'amuser dans le parcours d'hébertisme. Sinon, trois rallyes, soit facile, intermédiaire ou difficile, sont proposés aux intéressés.