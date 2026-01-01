Six artistes de passage à Vaudreuil-Dorion en juillet et août

La Ville de Vaudreuil-Dorion a tout récemment levé le voile sur la programmation de sa série de spectacles Les Rythmes d'été qui prendront place en plein coeur du parc de la Maison-Valois du mardi 7 juillet au mardi 11 août prochain.

Dès le mardi 7 juillet à 19 h 30, les citoyens de Vaudreuil-Dorion pourront y découvrir des artistes de tous les horizons. En cas de météo incertaine, il faudra composer le 450 424-8502 pour s'assurer de la tenue des activités extérieures avant de se rendre sur place. Il est recommandé d'apporter sa chaise, une couverture et tous autres items susceptibles d'assurer son confort.

Voici la programmation 2026 de cette activité populaire:

Wesli (7 juillet)

Né à Port-au-Prince, Wesli (Wesley Louissaint) découvre la musique dès l’enfance. Il développe un style unique mêlant traditions haïtiennes, reggae, afrobeat, funk et gospel. Lauréat d’un Prix Juno en 2019, Wesli est aujourd’hui reconnu comme un ambassadeur de la culture haïtienne. À travers sa musique rassembleuse, il célèbre la diversité culturelle et invite au dialogue entre les peuples.

Gustafson (14 juillet)

Assister à un concert de Gustafson provoque une envie irrésistible d'être emporté par leur plaisir sur scène. Leur musique pop-électro, inspirée des années 70 et 80, est intemporelle. Dès les premières notes, le corps s'anime au rythme des mélodies et des textes impeccables, à la fois lucides, nostalgiques et romantiques. Danser, se laisser porter, sourire aux anges : voilà toute la magie de leur musique.

Trudy (21 juillet)

Trudy est une auteure-compositrice-interprète de Montréal renommée pour son mélange captivant d'influences country et folk. Son parcours musical comprend une apparition remarquée à The Voice France, où elle a attiré l'attention de grands noms de l'industrie comme Corey Hart. Sa musique, caractérisée par des récits authentiques et une richesse acoustique, résonne profondément avec son public country en pleine croissance. Trudy travaille actuellement sur son prochain EP country.

Pelch (28 juillet)

Pelch présente un nouveau spectacle en formule trio, à la fois intime et vibrant. Sur scène, il dévoile des chansons nées d’émotions récemment traversées dans un nouveau chapitre de vie, entre transformation et vulnérabilité, tout en revisitant les pièces qui ont marqué son parcours. Préparez-vous à une rencontre sincère et rythmée, où chaque chanson invite le public à entrer dans cet instant de vérité partagée.

Joe Bocan (4 août)

Avec l’album Insoumise, paru en 2024, Joe Bocan fait un grand retour sur scène en solo. Dans le spectacle du même nom qu’elle promène à travers le Québec et qui souligne aussi ses 40 ans de carrière, elle s’entoure de musiciens de la nouvelle génération avec qui elle explore toutes les facettes de sa démesure. Joe Bocan n’a jamais craint de se montrer authentique et ce n’est pas aujourd’hui qu’elle s’empêchera d’être audacieuse, sexy et provocante.

Krystel Mongeau (11 août)

Originaire de l’Estrie, Krystel Mongeau se passionne pour la musique depuis l’enfance. Révélée au grand public par Mixmania, puis par ses passages à La Voix et à Star Académie, qu’elle remporte en 2022, elle poursuit depuis une carrière en pleine ascension. En 2024, elle lance son premier album, Un nouveau jour, et multiplie les prestations sur scène à travers le Québec. En 2025, elle obtient sa toute première nomination au Gala de l’ADISQ dans la catégorie Révélation de l’année.