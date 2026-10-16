Salaberry-de-Valleyfield honorée en sécurité civile

Le mercredi 14 octobre dernier, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield a remporté une mention d’honneur dans la catégorie Prévention ou connaissances des risques au concours du Mérite québécois de la sécurité civile pour son plan: Plan d’action Averses intenses.

Cette distinction, remise lors d'une cérémonie officielle à Drummondville, vient récompenser les efforts majeurs de la municipalité pour faire face aux événements météorologiques extrêmes.

Une réponse directe à la tempête Debby

Le plan d’action Averses intenses a été imaginé à la suite des pluies exceptionnelles du 9 août 2024. Amenées par la tempête Debby, ces abondantes précipitations avaient touché près de 40% des bâtiments de la ville. Pour éviter de revoir un tel scénario, la direction générale et plusieurs services municipaux se sont unis pour concevoir une stratégie complète dès 2025

10 actions pour mieux protéger

Concrètement, le plan regroupe dix mesures ciblées pour s'adapter au changement climatique. Il repose sur quatre grands volets :

- La prévention : mieux sensibiliser les citoyens aux risques.

- Les mesures d’urgence : offrir un meilleur soutien à la population en cas de crise.

- La réglementation : adapter les règles d'urbanisme.

- Les infrastructures : améliorer la gestion des eaux pluviales et protéger les réseaux municipaux.

Un démarche saluée par le gouvernement

Présent lors de l'événement, Jean Savard, sous-ministre associé à la Sécurité civile, a tenu à souligner le travail accompli : « Les sinistres liés aux catastrophes naturelles sont en augmentation au Québec et partout dans le monde. Dans ce contexte, la sécurité civile doit s'appuyer sur les enseignements tirés des événements passés pour que l'on accroisse la prévention et que l'on adapte nos façons de faire. En traduisant son expérience en un plan d'action structuré et concret, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield démontre l'importance d'agir en amont et de se doter d'outils pour mieux prévenir ces nouveaux risques. Je salue sa démarche rigoureuse, qui contribuera concrètement à la protection de la population et des infrastructures municipales pour les années à venir. »

Au total, le gouvernement du Québec n'a remis que six distinctions à travers toute la province cette année. Une belle fierté pour l'équipe municipale et pour toute la communauté de Salaberry-de-Valleyfield