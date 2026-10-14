Une nouvelle porte-parole pour la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie

La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie annonce la nomination de Marie-Claude Barrette à titre de nouvelle porte-parole. Figure bien connue de l’univers médiatique québécois, Marie-Claude souhaite aujourd’hui mettre sa voix et son expérience au service d’une cause qui la touche profondément : offrir aux jeunes suivis sous la protection de la jeunesse les mêmes possibilités de réussir, peu importe les épreuves qu’ils ont traversées ou le milieu d’où ils viennent.

L’annonce de cette nouvelle collaboration a été faite le 8 octobre dernier, lors de la Soirée Cœur d’enfant de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie qui a permis d’amasser une somme exceptionnelle de 505 516 $ pour les jeunes.

Pour Marie-Claude, cet engagement revêt une dimension particulièrement personnelle. « Je m'implique depuis plusieurs années dans des causes qui touchent les enfants, les adolescents et les

jeunes adultes, et, la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie est une suite logique pour moi.

Quand je regarde mes petits-enfants, je me dis qu'ils sont très chanceux d'être dans un milieu où il y a beaucoup de stabilité, beaucoup d'amour et un grand village autour d'eux. Quand ça ne va pas, on est là et quand ça va, on en profite. C'est important pour moi de soutenir les enfants qui sont sous la Loi sur la protection de la jeunesse et de soulager certains de leurs maux », souligne Marie-Claude.

Au fil de sa carrière, Marie-Claude a développé une relation privilégiée avec le public québécois. Elle a notamment animé les émissions 2 filles le matin et Marie-Claude à TVA, ainsi que la série documentaire Cultes religieux : des enfants oubliés. Elle poursuit aujourd’hui ses conversations avec son balado Ouvre ton jeu, où elle rencontre différentes personnalités qui se confient sur des moments de leur vie.

Cette nouvelle implication lui permettra de mettre cette capacité à créer des échanges et à sensibiliser le public au service des jeunes qui grandissent sous la protection de la jeunesse. Après 15 ans, Gino Chouinard passe le flambeau Marie-Claude succède à Gino Chouinard, qui a agi comme porte-parole de la Fondation pendant les 15 dernières années.

Par son implication, sa générosité et son engagement envers la cause, Gino a contribué à faire rayonner la mission de la Fondation et à mobiliser la communauté afin de faire une différence dans la vie de milliers de jeunes.

Après toutes ces années d’engagement, il a transmis le flambeau en août dernier.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Gino pour ces 15 années d’engagement auprès de la Fondation. Il a été un formidable porte-parole de notre cause et a contribué à la faire connaître auprès d’un grand nombre de personnes. Nous sommes maintenant très heureux d’accueillir Marie-Claude. Sa sensibilité, son expérience et sa volonté de donner une voix aux jeunes font d’elle une porte-parole qui saura porter notre mission avec conviction et humanité », ajoute Martine St-Arneault, directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie

Avec l’arrivée de Marie-Claude, la Fondation souhaite poursuivre ses efforts de sensibilisation et mobiliser encore davantage la communauté autour d’une conviction simple : les circonstances dans lesquelles un enfant commence sa vie ne devraient pas déterminer jusqu’où il pourra aller.