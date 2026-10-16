La chasse strictement interdite sur les terrains d'Hydro-Québec

La MRC de Beauharnois-Salaberry souhaite rappeler à la population et aux adeptes de chasse les règles de sécurité en vigueur sur son territoire. Elle souhaite rappeler fermement que la chasse est strictement interdite sur les terrains d’Hydro-Québec ainsi qu’à l’intérieur du Parc régional de Beauharnois-Salaberry, notamment aux abords du canal de Beauharnois.

Cette mesure vise avant tout à assurer la sécurité du public, des usagers et usagères du Parc, et à garantir la conformité avec la réglementation applicable.

Conditions à respecter pour une chasse légale

Il demeure permis de chasser en toute légalité sur le territoire de la MRC, à l'exception du territoire de la Ville de Beauharnois (où la population est invitée à contacter la Ville pour connaître la réglementation spécifique). Pour chasser légalement, les chasseurs doivent se conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment à l’article 11 du règlement municipal harmonisé 460, en respectant les deux conditions suivantes :

- Distance minimale : la personne pratiquant la chasse doit se trouver à plus de 100 mètres de tout bâtiment, machinerie ou animal de ferme, chemin ou place publique (cette distance étant calculée sur la terre ferme et excluant les cours d’eau).

- Autorisation écrite : le chasseur qui n'est pas propriétaire du terrain où il se trouve doit impérativement avoir obtenu une permission écrite du propriétaire au préalable et l'avoir en sa possession durant l'activité.

Proactivité et collaboration sur le terrain

Afin d'assurer la quiétude et la sécurité de tous, la MRC fait preuve d'une proactivité constante en travaillant en étroit partenariat avec les acteurs clés du milieu : les sept municipalités du territoire, direction de la protection de la faune – bureau de Salaberry-de-Valleyfield, Hydro- Québec, la Sûreté du Québec, la GRC ainsi que le Service de police de Châteauguay. Dès qu'une situation problématique est repérée par les équipes de la MRC sur le terrain, elle est immédiatement signalée à la police.

Une responsabilité partagée et un appel à la vigilance

La sécurité sur le territoire repose sur une responsabilité partagée : les agents de la Faune veillent à l’application des lois encadrant la chasse, tandis que les corps policiers s'assurent du respect des règlements municipaux.

La MRC invite la population à demeurer vigilante et à dénoncer sans attendre toute activité de chasse illicite ou suspecte (braconnage, non-respect des distances, etc.) :

- Urgences et nuisances : en appelant au 9-1-1

- SOS Braconnage (protection de la faune) : en contactant le 1 800 463-2191 (ligne gratuite, confidentielle et accessible 24 h/24)

Pour toute question relative aux conditions de chasse légale dans le cadre de la réglementation municipale, les citoyens sont invités à communiquer directement avec leur Municipalité. La MRC de Beauharnois-Salaberry remercie sincèrement les citoyens pour leur collaboration et leur vigilance continue.

Quelques mots sur la MRC de Beauharnois-Salaberry

Véritable carrefour d’eau, de culture et de saveurs locales, la MRC de Beauharnois-Salaberry brille par son vaste Parc régional et ses milieux de vie dynamiques. Regroupant sept municipalités et plus de 75 500 habitants, ce territoire mise sur une économie effervescente et un marché de l’emploi vigoureux pour affirmer son attractivité.