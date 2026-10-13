Café Agora
Une conférence ouverte à tous le 20 octobre à Salaberry-de-Valleyfield
La professeur de littérature et autrice de plusieurs romans et essais Martine Delvaux sera de passage à Salaberry-de-Valleyfield le mardi 20 octobre prochain. Dans le cadre du Café Agora, elle présentera, à la salle Albert-Dumouchel, une conférence intitulée Féminisme et masculinisme: l'envers d'une même médaille?
Cette rencontre sera tenue en collaboration avec le Cégep de Valleyfield et l'Association étudiante. L'entrée sera gratuite pour tous les intéressés.
Voici le descriptif de cette conférence qui se tiendra à midi:
Alors que les luttes féministes ont largement contribué à l’établissement de sociétés plus justes et plus égalitaires, on assiste aujourd’hui à la montée d’un discours masculiniste qui se présente comme une remise en question, voire comme un renversement des revendications féministes.
Afin de mieux comprendre l’ampleur de ce phénomène et de réfléchir à la pertinence toujours actuelle du féminisme, nous vous convions à une rencontre d’échange avec Martine Delvaux, professeure de littérature à l’UQAM et autrice de plusieurs romans et essais, dont Le Boys Club (Grand Prix du livre de Montréal 2021) et Divas, son dernier livre. En 2026, elle a obtenu le Prix Mérite pour la création de l’Université du Québec à Montréal.
Cette rencontre souhaite ouvrir un espace de réflexion et de dialogue en s’interrogeant sur la manière dont certains hommes perçoivent ces changements. Sans renier les avancées essentielles du mouvement féministe, il s’agit de mieux comprendre les résistances et les malaises qui s’expriment aujourd’hui et qui trouvent, entre autres, une forme d’expression dans le discours masculiniste.
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