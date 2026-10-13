Une conférence ouverte à tous le 20 octobre à Salaberry-de-Valleyfield

La professeur de littérature et autrice de plusieurs romans et essais Martine Delvaux sera de passage à Salaberry-de-Valleyfield le mardi 20 octobre prochain. Dans le cadre du Café Agora, elle présentera, à la salle Albert-Dumouchel, une conférence intitulée Féminisme et masculinisme: l'envers d'une même médaille?

Cette rencontre sera tenue en collaboration avec le Cégep de Valleyfield et l'Association étudiante. L'entrée sera gratuite pour tous les intéressés.

Voici le descriptif de cette conférence qui se tiendra à midi: