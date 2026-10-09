Le nouveau Lave-auto OTO ouvre officiellement ses portes ce week-end

C'est officiel, dès le samedi 10 octobre 2026, OTO accueille ses premiers clients sur le site de l'ancien DM Automobiles à Valleyfield. Grâce à ses équipements de pointe écoresponsables et ultra-rapides, l'établissement promet d'offrir une expérience moderne, fluide et sans attente.

OTO propose des abonnements mensuels à prix très compétitifs permettant aux détenteurs de laver leur véhicule de façon illimitée. L'accès est simplifié grâce à un système de reconnaissance de plaques d’immatriculation, garantissant une expérience fluide.

« Tous les clients auront aussi accès à un espace libre-service pour le nettoyage intérieur, incluant des aspirateurs performants et des serviettes en microfibre gratuites, afin de compléter leur lavage dans des conditions optimales », mentionne M. Carl Rousseau, copropriétaire.

Jusqu’à 100 véhicules à l’heure et une empreinte verte

Contrairement aux installations régionales habituelles, ce lave-auto nouvelle génération mise sur la haute performance et la gestion durable de l'eau.

« Il exploite un tunnel express capable de traiter plus de 100 véhicules à l’heure, sans temps d’attente. Contrairement aux systèmes traditionnels, notre modèle repose sur un processus continu, fluide et prévisible. Nous intégrons également un système complet de recyclage de l’eau, qui réduit considérablement les rejets dans les égouts municipaux et permet une consommation d’eau nettement inférieure à celle des installations actuellement présentes à Valleyfield. Le lavage est à la fois ultra-rapide, efficace et respectueux des véhicules », ajoute-t-il.

Un partenariat avec les organismes locaux

Ancré dans son milieu, OTO souhaite également tendre la main aux acteurs régionaux:

« Les lave-autos ont toujours été populaires pour les levées de fonds estivales au profit d’organismes et d’associations. OTO mettra en place une offre spécifique permettant aux organismes qui le désirent d’utiliser nos installations dans un cadre structuré, afin de soutenir leurs activités de financement et de redonner concrètement à la communauté. », a souligné M.Rousseau.

Ouverture dès ce week-end