Nomination
Un nouveau chargé de projet temporaire au Cégep de Valleyfield
Le Cégep de Valleyfield confirme l'embauche de Mario Lortie, un chargé de projet (gestionnaire administratif) temporaire au sein de l’équipe de la Direction des services administratifs. À la suite de la séance du comité exécutif du 1er octobre dernier, sa nomination a été entérinée par les membres.
Pour une durée d’au moins six mois, M. Lortie aura comme principal mandat de prendre en charge des grands projets pour épauler l’équipe en place (ex. : phase II de l’agrandissement de Génie mécanique et Génie civil, réfection du système centralisé d’alarme incendie, divers projets de réfection à venir, etc.).
M. Lortie possède une longue feuille de route en termes de gestion de projet. Précédemment, il a oeuvré durant 14 ans à titre de chargé de projet à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, impliquant la gestion d’un parc immobilier de près de 90 bâtiments. De plus, M. Lortie a occupé les fonctions de chargé de projet durant une douzaine d’années chez Invahoé Cambridge. Détenteur d’un diplôme d’études professionnelles en dessin de bâtiment, son expertise et sa grande expérience apporteront un soutien important dans la réalisation des nombreux projets à venir au sein du Cégep.
Son entrée en fonction était le 5 octobre.
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