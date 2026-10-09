Les Braves échappent une avance de deux buts

Après avoir pris les devants 2-0 en première période, les Campivallensiens ont vu leurs adversaires renverser la vapeur en fin de rencontre pour finalement l’emporter 8 à 4, jeudi soir, à l’aréna Salaberry.

Les Braves de Valleyfield recevaient la visite des représentants du Collège Français de Longueuil, jeudi soir, à l’aréna Salaberry. Les protégés de Logan Nutbrown ont connu un départ canon, prenant rapidement les devants 2-0, mais l’indiscipline et les revirements leur ont coûté cher. Incapables de contenir la poussée offensive des visiteurs en troisième période, les Campivallensiens ont finalement dû plier l’échine au compte de 8 à 4.

À mi-chemin en première période, Samuel Dion (7) et Justin Gallant (2) avaient permis aux Braves de se donner une avance de deux buts. Toutefois, trois pénalités, dont deux décernées sur une même séquence par le même officiel, ont ouvert la porte au Collège Français. Les visiteurs n’en demandaient pas tant et ont rapidement capitalisé à deux reprises en moins d’une minute pour ramener les deux équipes à la case départ jetant une douche froide chez les partisans prenant place dans les estrades de l’aréna Salaberry.

Au deuxième engagement, Riley Pawsey, bien qu’il fût accroché alors qu’il s’échappait vers le gardien adverse, est tout de même parvenu à décocher un tir pour redonner les devants aux siens. Un peu plus de cinq minutes plus tard, Longueuil a toutefois créé l’égalité après avoir profité d’un revirement en territoire lavallois, alors que les Braves évoluaient en avantage numérique, pour prendre les devants 4 à 3.

Les Campivallensiens n’ont cependant pas baissé les bras. À peine 24 secondes après le début de la troisième période, Samuel Fréchette a déjoué la vigilance de Justin Vigneault pour niveler la marque à 4-4. Cet élan aura toutefois été de courte durée, puisque le Collège Français a ensuite pris les choses en main, inscrivant quatre buts consécutifs pour mettre fin aux espoirs des Braves d’ajouter deux points à leur fiche.

L’indiscipline aura finalement fait très mal aux hommes de Logan Nutbrown, qui ont accordé pas moins de neuf avantages numériques à leurs adversaires. La frustration s’est également installée au fil de la rencontre, donnant lieu à une succession de pénalités qui a compliqué davantage la tâche des locaux.

Les Braves devront rapidement tourner la page, puisqu’ils disputeront deux autres rencontres sur la route au cours de la fin de semaine. Ils retrouveront leurs partisans vendredi prochain, alors que le Titan de Princeville sera de passage à l’aréna Salaberry.