Cinq activités à prévoir à Beauharnois pour l'Halloween

La Ville de Beauharnois invite petits et grands à participer aux diverses activités gratuites organisées dans le cadre de l'Halloween, qui se dérouleront les 25, 30 et 31 octobre prochains. Toutes les activités de BOOharnois sont gratuites et sans inscription.

La première Booharnois sur glace se tiendra le dimanche 25 octobre, de 12 h 30 à 14 h à l'Aréna André-Richard. C’est sera le temps d’enfiler ses patins et son plus beau déguisement pour venir patiner avec les fantômes de l’Aréna.

La deuxième Booharnois sous lanterne aura lieu le vendredi 30 octobre de 19 h 30 à 21 h 30 à la Pointe-du-Buisson. Lorsque la nuit tombe et que les lanternes s’allument, une énergie mystérieuse s’éveille à la Pointe-du-Buisson. Oserez-vous traverser la plaine et affronter l’énergie qui glace le sang ? Un parcours terrifiant qui vous fera frissonner de la tête aux pieds ! Pour un public averti.

La troisième Les potions de sorcitrouille aura lieu le samedi 31 octobre à 10 h à la Pointe-du-Buisson. Sorcitrouille a peur des enfants ! Quelle potion utilisera-t-elle pour les faire disparaître... ou pour apprivoiser sa peur ? Spectacle pour les enfants de 3 à 7 ans.

La quatrième, Les Petits frousses de Booharnois, est prévue le samedi 31 octobre de 11 h à 15 h à la Pointe-du-Buisson. Pour les plus petits, la Pointe-du-Buisson se transforme en laboratoire de scientifique fou. Animation, activités pour la famille et sucreries sont au rendez-vous.

Enfin, la dernière Booharnois déambule prendra place dans le secteur de Maple Grove le samedi 31 octobre dès 18 h. Au menu : char allégorique, camion des pompiers, distribution de bonbons, animation, musique et plus encore ! Enfile ton plus beau costume et viens à notre rencontre !

Pour tout savoir sur les festivités de BOOharnois, visitez le ville.beauharnois.qc.ca/booharnois.