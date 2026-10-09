Des créatures étranges débarquent au Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée

Le Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée se transformera en un univers mystérieux à l’occasion de la 5e édition de Sorcellerie & enchantement, le 24 octobre prochain, de 10 h à 14 h. Petits et grands sont invités à venir célébrer l’Halloween en plein air et à rencontrer des personnages aussi intrigants que divertissants. Sorcières, pirates, créatures mystérieuses et amateurs de magie sont les bienvenus!

Plusieurs personnages déambuleront sur le site pour faire vivre une expérience remplie de surprises aux visiteurs. La grande Darla, diseuse de bonne aventure, pourra notamment prédire l’avenir à l’aide de ses cartes de tarot et de sa boule de cristal. Méméra, la sorcière, tentera de faire frémir les visiteurs avec son humour aussi noir que sa robe. Bubar le pêcheur du Kraken racontera quant à lui aux enfants les récits féériques des poissons bavards, tandis que l’équipage de Davy Jones transportera les visiteurs dans l’univers des pirates. Hybridia, avec ses airs de chauve-souris humaine, racontera des histoires inspirées notamment de la Chasse-galerie.

Crédit photo: Deny Cardinal

Jeux et défis

Plusieurs jeux gonflables seront installés, dont un parcours à obstacles, une glissade et un sautoir, auxquels s’ajouteront différents jeux et défis. Les jeux de kermesse seront aussi de retour avec du bowling, un sling shot géant et quelques jeux électroniques. Un jeu de hockey et une cible de lancer de hache compléteront la zone d’animation.

Dans les sentiers

Les familles pourront également partir à la recherche des personnages mystérieux grâce à un jeu de cherche et trouve aménagé dans les sentiers du parc. Des légendes d’ici seront aussi à découvrir sur des affichages installés dans les boisés.

Portraits magiques

Un espace maquillage permettra aux enfants de compléter leur transformation pour l’Halloween. Une caricaturiste sera également sur place pour donner vie aux dessins et créer des souvenirs personnalisés avec la participation des visiteurs.

Pour se régaler

Deux camions de cuisine de rue seront sur place pour proposer une offre alimentaire aux visiteurs : Au Palais des Mini-Beignes et Chez Mckey. Des friandises et du popcorn seront également offerts gratuitement aux visiteurs.

Les détails concernant l’événement Sorcellerie & enchantement se trouvent sur le site Web de la Ville au www.valleyfield.ca/halloween.