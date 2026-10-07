L’emploi toujours en forte croissance dans la MRC de Beauharnois-Salaberry

La MRC de Beauharnois-Salaberry est ravie des plus récentes données sur l’emploi, compilées par l’Institut de la statistique du Québec, lesquelles confirment que l’emploi demeure en forte croissance depuis 2021 sur le territoire.

« Ces récentes données démontrent clairement la résilience et la vitalité de notre économie régionale. Le bilan global des quatre dernières années est extrêmement positif avec plus de 2 200 emplois créés. La diversification de notre tissu industriel, alliée au dynamisme de nos pôles urbains et ruraux, continue de faire de la MRC de Beauharnois-Salaberry un milieu attractif, prospère et tourné vers l'avenir », s’est réjoui monsieur Miguel Lemieux, préfet de la

Un marché du travail vigoureux et résilient à long terme

Bien que l’année 2025 enregistre un léger recul de 1,2 % (- 309 postes), portant le total à 24 830 emplois sur le territoire, ce ralentissement survient toutefois après plusieurs années de forte croissance. Depuis 2021, l'emploi sur le territoire a progressé de 2 280 postes, soit une hausse cumulative de 10,1 %, confirmant un marché du travail nettement plus dynamique qu'au sortir de la pandémie.

Spécialisations régionales

La croissance récente est soutenue par la diversification de l'économie régionale et la performance de plusieurs secteurs clés. Les gains d'emplois les plus marqués proviennent de l'agriculture et de la foresterie (+26 %), du transport (+14,3 %), des administrations publiques (+12,6 %) ainsi que de l'industrie chimique et des minéraux (+7,3 %). À l'inverse, certains secteurs manufacturiers et commerciaux affichent des reculs, notamment les aliments et le textile (-19,8 %), les métaux et l'électronique (-9,8 %) ainsi que les services spécialisés (-9 %). Les secteurs de la santé, de l'hébergement-restauration et de la finance demeurent quant à eux relativement stables.

Le territoire confirme par ailleurs ses spécialisations industrielles fortes à l'échelle nationale, avec des données particulièrement élevées pour la fabrication de produits chimiques, la transformation de métaux non ferreux ainsi que pour le secteur des produits en caoutchouc.

Pôles urbains et attractivité territoriale

À l'échelle locale, Salaberry-de-Valleyfield demeure le principal moteur économique de la MRC avec 17 032 emplois, en hausse de 2,4 % par rapport à 2024. Beauharnois, deuxième pôle d'emploi du territoire, enregistre pour sa part un recul de 3,0 %, tout en maintenant une base de 5 264 postes.

Les perspectives démographiques demeurent par ailleurs favorables pour la région : la MRC de Beauharnois-Salaberry comptait plus de 75 500 habitants en 2025 et anticipe une croissance de 21,5 % de sa population d'ici 2051. Le territoire a également accueilli 1 072 nouveaux résidents issus de la migration interrégionale entre 2024 et 2025, alors que le taux de travailleurs de 25 à 64 ans s'élevait à 80,0 % en 2024 et que le revenu d'emploi médian atteignait 57 300 $.