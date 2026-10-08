La CCIBVHSL félicite Paul St-Pierre Plamondon et fixe ses priorités économiques

En date du 6 octobre, la Chambre de commerce et d’industrie Beauharnois Valleyfield Haut-Saint-Laurent (CCIBVHSL) félicite le nouveau Premier ministre, Paul St-Pierre Plamondon et tous les députés élus de tous les partis politiques du Québec.

L’organisme économique se dit prêt à collaborer avec le nouveau gouvernement, sur les grandes priorités des entreprises de la région, tout en rappelant l’urgence d’agir face aux défis majeurs qui touchent les entreprises locales:

« Les entreprises de Beauharnois Valleyfield Haut-Saint-Laurent font face à deux crises majeures : la guerre tarifaire avec les États-Unis et la pénurie de main-d’œuvre. Le défi du nouveau Premier ministre sera de trouver rapidement des leviers pour en atténuer les effets et redonner à nos entreprises de l’oxygène, mais aussi une raison de rester implantées ici, dans nos communautés.», a affirmé Éliane Galipeau, directrice générale de la CCIBVHSL.

Unissant sa voix à celle de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), la CCIBVHSL interpelle le nouveau gouvernement sur sept priorités économiques fondamentales :

Développement des régions

1. Réaliser notre plein potentiel minier et énergétique, en favorisant le développement et la transformation de toutes nos ressources naturelles et en accélérant l’approbation des projets.

Main-d’œuvre

2. Faciliter l’accès aux travailleurs, en haussant les seuils d’immigration permanente et temporaire, en fonction de mesures objectives des besoins économiques et de la capacité d’accueil.

Compétitivité

3. Alléger la fiscalité des entreprises, en baissant le taux d’imposition des sociétés de 11,5 % à 10 % et en réduisant les taxes sur la masse salariale des PME.

4. Réduire le fardeau réglementaire, notamment en intégrant l’exigence du « deux pour un » à la mission officielle de tous les ministères et organismes.

5. Relancer le secteur manufacturier, en dotant le Québec d’une politique industrielle, avec des cibles quantifiables.

6. Augmenter la proportion de moyennes et grandes entreprises, en développant des incitatifs fiscaux pour les fusions-acquisitions manufacturières qui seraient bonifiés quand l’acquéreur est québécois.

Accès aux marchés

7. Acheter québécois et favoriser la participation des PME aux marchés publics, en mettant fin au critère du plus bas soumissionnaire et en obligeant les ministères, organismes et municipalités à utiliser des critèresintelligents qui favorisent les produits et services d’ici.

« La CCIBVHSL est prête à collaborer avec le nouveau gouvernement afin de soutenir ledéveloppement économique de notre région, faciliter l’accès aux travailleurs, renforcer la compétitivité de nos entreprises et améliorer leur accès aux marchés. », termine la directrice générale.