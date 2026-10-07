Un feu de cuisson occupe les sapeurs de Salaberry-de-Valleyfield

Le mardi 6 octobre à 20 h 39, les sapeurs de Salaberry-de-Valleyfield se sont rendus dans un quadruplex de la rue Ellen pour un début d’incendie de feu de cuisson. Fort heureusement, personne n’a été blessé malgré l’absence d’avertisseurs de fumée à l’intérieur du logement.

« Une mijoteuse laissée sur la cuisinière serait en cause, puisque le four aurait été allumé par inadvertance par l’un des occupants des lieux. L’appareil de cuisson avait été sorti à l’extérieur par des citoyens lors de notre arrivée sur place. Nous avons procédé à des vérifications pour s’assurer que le feu ne s’était pas logé dans la hotte du four ou encore dans les armoires. Une fois fait, nous avons procédé à de la ventilation », résume Christian Poulin du Service de sécurité incendie de Salaberry-de-Valleyfield.

Malgré le fait qu’ils avaient inhalé de la fumée, les occupants des lieux ont refusé d’être transportés au centre hospitalier à la suite de l’intervention. Les lieux n’étaient pas munis d’avertisseurs de fumée. « On ne le dira jamais assez et encore plus à l’approche de la Semaine de prévention des incendies, un avertisseur de fumée peut sauver une vie. Toutes les habitations devaient en avoir sur chaque étage. »

L’intervention a été menée par le chef Alain Lauzon et les occupants du quadruplex ont pu regagner leur domicile sauf ceux de l’appartement visité par la brigade incendie en raison de la grande présence de fumée.