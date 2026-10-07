Poste de commandement mobile sur place ce 7 octobre
Enquête du BEI à la suite de coups de feu à Salaberry-de-Valleyfield
Le 6 octobre 2026 vers 17 h 51, le Bureau des Enquêtes Indépendantes a déclenché une enquête indépendante sur les circonstances d’une intervention impliquant la Sûreté du Québec (SQ).
Les renseignements préliminaires, communiqués au BEI, suggèrent ce qui suit :
- Le 6 octobre 2026 vers 16 h 34, une personne aurait fait un appel au 911 pour une personne armée qui aurait été en crise dans un domicile ;
- Les policiers seraient arrivés à l’extérieure du domicile et ils seraient entrés en contact avec cette personne ;
- La personne aurait alors fait feu à plusieurs reprises en direction des policiers ;
- La personne aurait alors été blessée par tir policier ;
- Les premiers soins auraient été prodigués à la personne blessée ;
- La personne aurait été transportée en centre hospitalier où il y a risque pour sa vie.
Sept enquêteurs du BEI ont été chargés d’enquêter sur les circonstances entourant l’intervention.
Vu les circonstances de l’événement, les services de soutien d’un corps de police ont été requis, soit le Service de police de la Ville de Montréal.
Une enquête criminelle parallèle concernant les événements survenus a été confiée au Service de police de la Ville de Montréal.
Le BEI recherche des témoins concernant cette intervention policière ou toute personne qui aurait des vidéos de l’intervention.
Les enquêteurs du BEI seront sur place avec un poste de commandement mobile qui sera localisé sur la rue Montcalm ce mercredi 7 octobre 2026.
Toute personne ayant été témoin ou possédant de l’information peut se rendre directement sur place pour rencontrer les enquêteurs ou communiquer avec le BEI via son site web au https://www.bei.gouv.qc.ca/
Aucune autre information n'est disponible pour le moment.
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