Trois conférences du Café Agora cet automne

Le Café Agora a dévoilé tout récemment sa programmation automnale. D'ici le dimanche 6 décembre, trois rendez-vous sont prévus pour les amoureux d'histoire et de politique. Rappelons que les conférences ont lieu au 222 Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield de 10h à midi les dimanches.

Le mardi 20 octobre, c'est à la salle Albert-Dumouchel à midi que se tiendra un rassemblement spécial animé par Martine Delvaux, professeure, chercheuse et autrice. Elle entretiendra les intéressés sur le montée du masculinisme. L'activité est organisée en collaboration avec le Cégep de Valleyfield et l'Association étudiante.

Le dimanche 15 novembre, le conférencier invité Alexandre Shields, journaliste spécialisé en environnement au quotidien Le Devoir sera de passage à Salaberry-de-Valleyfield pour la conférence suivante: Les projets énergétiques de Carney, abandon du plan de lutte aux changements climatiques???

Puis, le dimanche 6 décembre, Karine Prémont, politologue et professeure à l’Université de Sherbrooke analysera les élections de mi-mandat aux États-Unis.