D'ici le 6 décembre 2026
Trois conférences du Café Agora cet automne
Le Café Agora a dévoilé tout récemment sa programmation automnale. D'ici le dimanche 6 décembre, trois rendez-vous sont prévus pour les amoureux d'histoire et de politique. Rappelons que les conférences ont lieu au 222 Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield de 10h à midi les dimanches.
Le mardi 20 octobre, c'est à la salle Albert-Dumouchel à midi que se tiendra un rassemblement spécial animé par Martine Delvaux, professeure, chercheuse et autrice. Elle entretiendra les intéressés sur le montée du masculinisme. L'activité est organisée en collaboration avec le Cégep de Valleyfield et l'Association étudiante.
Le dimanche 15 novembre, le conférencier invité Alexandre Shields, journaliste spécialisé en environnement au quotidien Le Devoir sera de passage à Salaberry-de-Valleyfield pour la conférence suivante: Les projets énergétiques de Carney, abandon du plan de lutte aux changements climatiques???
Puis, le dimanche 6 décembre, Karine Prémont, politologue et professeure à l’Université de Sherbrooke analysera les élections de mi-mandat aux États-Unis.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Valleyfield s'associe à la 12e édition de La Grande marche
La 12e édition de La Grande marche, propulsée par le Grand défi Pierre Lavoie, aura lieu le 18 octobre prochain dans toute la province. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield fera partie des centaines de municipalités à organiser une Grande marche. En effet, le Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée accueillera l’événement de marche ...LIRE LA SUITE
Salaberry-de-Valleyfield reçoit une impressionnante collection sur le monde des incendies
Le 30 septembre dernier, Monsieur Richard Leroux a fait don d’une collection privée de plus de 400 objets liés au monde des incendies à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield. Conservée pendant des années dans le sous-sol de sa résidence, cette impressionnante collection réunit des objets accumulés par ce passionné depuis plus de 25 ans. ...LIRE LA SUITE
Une célébration familiale et immersive pour l'Halloween
Le samedi 31 octobre 2026, la rue Édouard à Salaberry-de-Valleyfield se transformera en véritable royaume de l’Halloween à l’occasion d’une grande célébration familiale et immersive. De 16 h à 23 h, les citoyens, les familles et les visiteurs sont invités à profiter d’une soirée festive, ludique et féerique, où musique, ...LIRE LA SUITE