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Valleyfield

Le Grand défi Pierre Lavoie

Valleyfield s'associe à la 12e édition de La Grande marche

SRC_2024_Grande marche Pierre Lavoie_Parc des iles de Saint-Timothee (7)

La 12e édition de La Grande marche, propulsée par le Grand défi Pierre Lavoie, aura lieu le 18 octobre prochain dans toute la province.

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield fera partie des centaines de municipalités à organiser une Grande marche. En effet, le Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée accueillera l’événement de marche gratuit et accessible à tous, proposant deux boucles de 2,5 km et 5 km, avec la possibilité de participer à distance depuis chez soi.

Au programme :

Dès 9 h 45 : Accueil avec collation et cadeau offerts, suivi d'une séance d'échauffement.

10 h 00 : Grand départ de la marche.

Animations sur place : Musique d'ambiance et zone de jeux sous l'abri permanent (arcade sportive, baseball velcro, jeu de poches géant).

L’événement a lieu beau temps, mauvais temps. Les chiens en laisse sont aussi autorisés à participer à la Grande marche.

L’inscription est gratuite , cliquez ici

 

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