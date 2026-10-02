Valleyfield s'associe à la 12e édition de La Grande marche

La 12e édition de La Grande marche, propulsée par le Grand défi Pierre Lavoie, aura lieu le 18 octobre prochain dans toute la province.

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield fera partie des centaines de municipalités à organiser une Grande marche. En effet, le Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée accueillera l’événement de marche gratuit et accessible à tous, proposant deux boucles de 2,5 km et 5 km, avec la possibilité de participer à distance depuis chez soi.

Au programme :

Dès 9 h 45 : Accueil avec collation et cadeau offerts, suivi d'une séance d'échauffement.

10 h 00 : Grand départ de la marche.

Animations sur place : Musique d'ambiance et zone de jeux sous l'abri permanent (arcade sportive, baseball velcro, jeu de poches géant).

L’événement a lieu beau temps, mauvais temps. Les chiens en laisse sont aussi autorisés à participer à la Grande marche.

L’inscription est gratuite , cliquez ici.