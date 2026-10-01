Une célébration familiale et immersive pour l'Halloween

Le samedi 31 octobre 2026, la rue Édouard à Salaberry-de-Valleyfield se transformera en véritable royaume de l’Halloween à l’occasion d’une grande célébration familiale et immersive. De 16 h à 23 h, les citoyens, les familles et les visiteurs sont invités à profiter d’une soirée festive, ludique et féerique, où musique, animations, costumes, décors spectaculaires et plaisirs gourmands seront au rendez-vous.



Pour l’occasion, la rue Édouard sera fermée à la circulation automobile et entièrement consacrée aux festivités. Cette mesure permettra aux participants de vivre pleinement une expérience d’Halloween sécuritaire, animée et rassembleuse, au cœur de Salaberry-de-Valleyfield.



Une soirée sous le thème de la sorcellerie



La programmation de cette édition sera placée sous le signe de la sorcellerie. Tout au long de la soirée, les visiteurs pourront découvrir des décors d’Halloween transformant la rue Édouard en un univers mystérieux et ensorcelant.



Les activités proposées comprendront notamment :



- la collecte de bonbons;

- des concours de costumes pour enfants et adultes;

- un concours de décoration de citrouilles;

- des animations et des spectacles de rue présentés par la troupe Estreya;

- des décors immersifs et thématiques;

- de la musique et de l’animation pour toute la famille.



Musique, danse et animation



Les amateurs de musique ne seront pas en reste. Daven Ray et DJ Yan assureront l’ambiance musicale et feront vibrer la rue Édouard pendant toute la durée de l’événement.



Un moment fort de la soirée sera également présenté vers la fin des festivités : un flash mob sur la chanson “Thriller” de Michael Jackson. Les participants sont invités à apprendre la chorégraphie à l’avance sur YouTube afin de prendre part à cette grande animation collective.

Tout au long de la soirée, les visiteurs pourront profiter d’une foule d’activités, notamment le ramassage de bonbons, des concours de costumes et de citrouilles, des animations et spectacles de rue présentés par la troupe Estreya. Cette année la thématique sera la sorcellerie. Des spectacles seront présentés à partir de 5pm aux 20 minutes.

Plusieurs activités ludiques et animation seront présentées par les amis du Canada de Valleyfield, ainsi qu'une chasse aux trésors.



Une offre gourmande pour tous les goûts



Des camions de cuisine de rue seront également sur place afin de proposer une variété de plats et de douceurs aux visiteurs. Parmi les participants figurent notamment The Kitchen / Catering et Pizza Pizza.



De nombreux prix à gagner



Les concours organisés dans le cadre de la célébration permettent à plusieurs participants de repartir avec de belles récompenses.



Un total de 500 $ en prix sera remis dans le cadre du concours de costumes. Des prix seront également offerts pour le concours de décoration de citrouilles, destiné aux enfants et aux adultes. Les récompenses comprennent notamment des cartes cadeaux, des billets pour des spectacles chez VALSPEC, des prix de Paniers ainsi que des boîtes surprises.



Un événement soutenu par la communauté



Cette grande célébration est rendue possible grâce à la participation et au soutien de nombreux partenaires et collaborateurs de la communauté, notamment : Librairies Boyer, Métro Daoust, CETAM Services ambulanciers, Hart Valleyfield, Pizza Pizza, Maxi, Metro Plus, VALSPEC, l’Association des mal-fêtes de Valleyfield inc. (A.M.V.), la Ferme Hubert Sauvé, Le Joker Pub Ludique Valleyfield ainsi que Les Productions DJMIX.ca.



