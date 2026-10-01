400 trésors de pompiers offerts à la Ville
Salaberry-de-Valleyfield reçoit une impressionnante collection sur le monde des incendies
Le 30 septembre dernier, Monsieur Richard Leroux a fait don d’une collection privée de plus de 400 objets liés au monde des incendies à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield.
Conservée pendant des années dans le sous-sol de sa résidence, cette impressionnante collection réunit des objets accumulés par ce passionné depuis plus de 25 ans. Provenant d'Amérique et d'Europe, elle regroupe des pièces antiques variées : casques, équipements de protection, camions miniatures, borne d'incendie, extincteurs et photos d'époque.
« Mon père a travaillé toute sa vie aux travaux publics de la Ville et son meilleur ami était Paul Marleau, ancien directeur du Service de sécurité incendie de Salaberry-de-Valleyfield. J’ai donc toujours eu un attachement particulier pour ma ville et je trouvais important que cette collection demeure ici. Je suis très fier de la place que le service incendie a consacré à la collection », souligne Richard Leroux.
Dès le samedi 3 octobre, à l’occasion des portes ouvertes du Service de sécurité incendie, les citoyens et visiteurs pourront découvrir la collection.Il s’agit d’une occasion unique de voir de près ces nombreux objets et de découvrir une partie de l’histoire du monde des incendies.
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