Travaux d’aménagement et fermetures temporaires de tronçons

C’est avec l’objectif de garantir un réseau cyclable sécuritaire, durable et agréable pour l'ensemble des piétons et cyclistes que la MRC de Beauharnois-Salaberry entreprend une série d’interventions ciblées pendant le mois d’octobre dans Parc régional de Beauharnois-Salaberry.

Le tout se fera le long de la piste cyclable dans les secteurs de Sainte-Martine et de Beauharnois. Réalisés dans le cadre d’une planification stratégique pluriannuelle, ces travaux d’envergure permettront d’entretenir la piste, de préserver ses infrastructures et de rehausser le confort de déplacement des utilisateurs.

La sécurité en priorité

Ainsi, afin d’assurer la sécurité de tous, la piste cyclable sera complètement fermée dans les zones de travaux pendant toute la durée de ceux-ci. De plus, aucun détour ne sera balisé. La MRC invite les usagers à planifier dès maintenant des itinéraires alternatifs sécuritaires pour leurs déplacements.

Détails et calendrier des travaux

Réfection de la piste cyclable (secteur Sainte-Martine):

- Tronçons visés : de la Halte de la Gare (intersection des rues de la Gare et Hébert) jusqu’à la rue des Pins et de la Halte de la Gare jusqu’au chemin du Grand-Marais;

- Échéancier : tout au long du mois d’octobre;

- Impact : fermeture complète des tronçons visés (aucun détour);



Travaux arboricoles et abattage d'arbres (secteurs Beauharnois et Sainte-Martine)

À noter qu'un plan de reboisement est prévu;

- Tronçon visé : le long de la piste cyclable, entre l’autoroute 30 à Beauharnois et le rang Touchette à Sainte-Martine (incluant une partie du tronçon situé entre le chemin du Grand-Marais et le rang Touchette);

- Échéancier : du 13 au 28 octobre;

- Impact : fermeture complète du tronçon visé (aucun détour); Scellement de fissures et rapiéçage (secteur Beauharnois-Ouest)

- Tronçon visé : segment de 4,9 km situé entre le boulevard de Melocheville (Route 132) et le stationnement de la Halte du Héron.

- Échéancier : vers le 5 ou le 6 octobre (sujet aux conditions météorologiques);

- Impact : fermeture temporaire durant les interventions;



Pour toutes questions, les citoyens sont invités à contacter la MRC par courriel à l'adresse parc@mrcbhs.ca ou par téléphone au 450 225-0870, poste 235. La MRC de Beauharnois- Salaberry est bien consciente des désagréments que cette situation pourrait causer et remercie la population de sa patience et de sa collaboration.