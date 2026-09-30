Découvrez l'école alternative de la Traversée

L’école alternative de la Traversée, un établissement du Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands, invite les parents intéressés par son projet éducatif à une soirée d’information en vue des admissions pour l’année scolaire 2027- 2028. La rencontre se tiendra le mercredi 21 octobre à 19 h, dans le gymnase de l’école. Les portes ouvriront dès 18 h 30 pour une visite de l’établissement.

« Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant doivent obligatoirement participer à cette rencontre d’information afin d’en apprendre davantage sur le fonctionnement de l’école et sur le processus d’admission des futurs élèves. Ce sera également l’occasion de mieux comprendre ce qui caractérise

notre milieu, notamment l’implication des familles dans la vie de l’école. Cette rencontre est la première étape du processus d’inscription et permet à l’équipe-école de répondre aux interrogations

des participants », explique Mme Karine Bélanger, directrice de l’école de la Traversée.

Les familles intéressées ont jusqu’au vendredi 16 octobre 2026 pour s’inscrire à la soirée d’information en remplissant le formulaire disponible sur le site Internet de l’école sous l'onglet Informations générales/Processus d'admission.

Pour toute question ou commentaire, consultez le site Internet de l’école ou téléphonez au 450 373-2450.