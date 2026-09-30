Soirée d'information
Découvrez l'école alternative de la Traversée
L’école alternative de la Traversée, un établissement du Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands, invite les parents intéressés par son projet éducatif à une soirée d’information en vue des admissions pour l’année scolaire 2027- 2028. La rencontre se tiendra le mercredi 21 octobre à 19 h, dans le gymnase de l’école. Les portes ouvriront dès 18 h 30 pour une visite de l’établissement.
« Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant doivent obligatoirement participer à cette rencontre d’information afin d’en apprendre davantage sur le fonctionnement de l’école et sur le processus d’admission des futurs élèves. Ce sera également l’occasion de mieux comprendre ce qui caractérise
notre milieu, notamment l’implication des familles dans la vie de l’école. Cette rencontre est la première étape du processus d’inscription et permet à l’équipe-école de répondre aux interrogations
des participants », explique Mme Karine Bélanger, directrice de l’école de la Traversée.
Les familles intéressées ont jusqu’au vendredi 16 octobre 2026 pour s’inscrire à la soirée d’information en remplissant le formulaire disponible sur le site Internet de l’école sous l'onglet Informations générales/Processus d'admission.
Pour toute question ou commentaire, consultez le site Internet de l’école ou téléphonez au 450 373-2450.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Beauharnois poursuit sa consultation publique en ligne
À la suite de la consultation citoyenne tenue le 26 septembre dernier, la Ville de Beauharnois poursuit sa démarche auprès de la population en lançant une consultation en ligne. Les citoyens qui n'ont pas pu participer à la rencontre sont ainsi invités à prendre part à la réflexion et à faire connaître leurs priorités pour l'avenir de ...LIRE LA SUITE
Les Braves récoltent quatre points sur une possibilité de six
Les Braves de Valleyfield ont bataillé jusqu’à la toute fin, mais se sont finalement inclinés 4 à 3 face aux Titans de Princeville Au terme d’une fin de semaine particulièrement chargée, les Braves de Valleyfield auront récolté quatre points sur une possibilité de six. Après deux victoires, les protégés de Logan Nutbrown auraient ...LIRE LA SUITE
Le CSSVT recherche des candidats pour diriger ses établissements
Le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands est à la recherche de leaders inspirants et engagés qui souhaitent contribuer à la réussite et au développement du plein potentiel de ses élèves. À cet effet, une rencontre d’information destinée aux personnes intéressées par des postes de direction ou de direction adjointe ...LIRE LA SUITE