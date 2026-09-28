Sports
Les Braves récoltent quatre points sur une possibilité de six
Les Braves de Valleyfield ont bataillé jusqu’à la toute fin, mais se sont finalement inclinés 4 à 3 face aux Titans de Princeville
Au terme d’une fin de semaine particulièrement chargée, les Braves de Valleyfield auront récolté quatre points sur une possibilité de six. Après deux victoires, les protégés de Logan Nutbrown auraient bien aimé compléter leur week-end de travail avec deux points supplémentaires, mais ils ont finalement dû s’avouer vaincus par la marque de 4 à 3, cet après-midi à Princeville.
La formation locale n’a pas tardé à se mettre en évidence, faisant vibrer les cordages après seulement 44 secondes de jeu pour prendre les devants 1 à 0.
Les Braves ont toutefois rapidement répliqué. Un peu plus de cinq minutes plus tard, Samuel Dion a inscrit son cinquième but de la saison, avec l’aide d’Antoine Roy, permettant aux Campivallensiens de niveler la marque.
Alors que Princeville avait repris les devants 2 à 1, les Braves ont accordé un autre but rapide, cette fois seulement 16 secondes après le début d’une période alors qu’ils évoluaient pourtant avec l’avantage d’un joueur.
Loin de baisser les bras, les Braves ont continué de pousser et leurs efforts ont été récompensés lorsque Marc-Alan Jr Aurojo a inscrit son quatrième but de la saison pour réduire l’écart à un seul but.
À 8:26 du dernier engagement, les Princevillois ont toutefois ajouté un quatrième filet, rendant la tâche encore plus difficile pour les visiteurs.
Comme ils l’ont fait tout au long de la rencontre, les Braves n’ont jamais abandonné. Samuel Dion, avec son deuxième but du match, a ramené les siens à un seul but, mais malgré une dernière poussée offensive, les Campivallensiens n’ont pu compléter leur remontée.
Les Braves concluent donc cette exigeante fin de semaine avec une récolte de quatre points sur six.
Retour à domicile vendredi
Les Braves retrouveront maintenant leurs partisans le 2 octobre en soirée à l’aréna Salaberry. Les Panthères de Saint-Jérôme seront les visiteurs pour l’occasion.
La mise au jeu est prévue à 19 h 30.
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