« À vous de prioriser»
Beauharnois poursuit sa consultation publique en ligne
À la suite de la consultation citoyenne tenue le 26 septembre dernier, la Ville de Beauharnois poursuit sa démarche auprès de la population en lançant une consultation en ligne. Les citoyens qui n'ont pas pu participer à la rencontre sont ainsi invités à prendre part à la réflexion et à faire connaître leurs priorités pour l'avenir de Beauharnois.
Lors de la consultation en personne, les participants ont été amenés à découvrir différents projets envisagés par la Ville, à échanger sur les choix auxquels une municipalité peut être confrontée et à déterminer les projets qu'ils souhaiteraient voir priorisés.
La version en ligne reprend les grandes lignes de cette démarche. Les citoyens pourront notamment se prononcer sur les projets présentés, parmi lesquels figurent le pont Préville, l'avenir du bureau de poste, une patinoire réfrigérée, un pôle sportif, un pôle intergénérationnel, la Maison du Meunier ainsi que l'acquisition de terrains par la Ville.
Prioriser, c'est aussi faire des choix
Au-delà de la popularité de chacun des projets, la Ville souhaite mieux comprendre ce qui guide les priorités de ses citoyens.
Le questionnaire propose donc différents scénarios qui amènent les répondants à faire des choix entre des besoins et des investissements municipaux : améliorer un parc existant ou en aménager un nouveau, investir dans la mobilité active ou la sécurité piétonne, développer la capacité des infrastructures d'eau ou prioriser la réfection des réseaux existants, par exemple.
Ces mises en situation faisaient également partie des discussions tenues lors de la consultation
du 26 septembre.
« Les besoins sont nombreux et les possibilités le sont tout autant. Cette démarche nous permet d'aller au-delà d'une simple liste de projets et de mieux comprendre les priorités de nos citoyens, mais aussi les choix qu'ils feraient lorsqu'il faut déterminer où investir en premier. Les réponses recueillies viendront alimenter notre réflexion et notre planification pour les prochaines années », précise Alain Dubuc, maire de Beauharnois.
Une carte blanche pour les citoyens
La consultation laisse également une place aux idées qui ne figurent pas parmi les projets actuellement présentés. Les citoyens pourront identifier des lieux ou des enjeux qui méritent selon eux une attention particulière et proposer leur propre idée de projet pour Beauharnois, à l'image de l'exercice « carte blanche » réalisé lors de la rencontre citoyenne.
Les résultats de la consultation en personne et de la consultation en ligne seront analysés conjointement afin de dégager les principales tendances exprimées par la population. La Ville rappelle toutefois qu'une consultation citoyenne constitue un outil d'aide à la réflexion et à la prise de décision. Les projets municipaux doivent également être évalués en fonction de leur faisabilité, de leur coût, des possibilités de financement, de l'état des infrastructures, des ressources disponibles et de la planification municipale.
Participez à la consultation
La consultation en ligne est accessible lundi 5 octobre 2026 au www.ville.beauharnois.qc.ca/avousdeprioriser. Le questionnaire nécessite environ 8 à 10 minutes pour être rempli.
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