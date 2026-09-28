Rencontre virtuelle
Le CSSVT recherche des candidats pour diriger ses établissements
Le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands est à la recherche de leaders inspirants et engagés qui souhaitent contribuer à la réussite et au développement du plein potentiel de ses élèves.
À cet effet, une rencontre d’information destinée aux personnes intéressées par des postes de direction ou de direction adjointe dans les établissements scolaires des secteurs jeunes et adultes aura lieu par le biais de l’application TEAMS le jeudi 15 octobre, de 16 h 30 à 17 h 30.
Au cours de cette séance, les futur(e)s candidat(e)s pourront se renseigner sur la nature des postes disponibles et plus particulièrement, sur l’environnement professionnel proposé par notre organisation en pleine croissance dans les MRC de Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent.
« Cette rencontre nous permettra de présenter notre milieu aux futur(e)s candidat(e)s, mais surtout
les nombreux avantages de faire partie de la grande équipe de la Vallée-des-Tisserands. Nous profiterons de l’occasion pour faire connaître notre Plan d’engagement vers la réussite, nos valeurs
et nos objectifs », explique Suzie Vranderick, directrice générale au CSSVT.
Exigences requises
Pour occuper un poste de direction ou de direction adjointe d’un établissement primaire, secondaire ou du secteur des adultes, il faut être titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’éducation (ou d’un grade universitaire équivalent) et détenir une autorisation permanente d’enseigner, délivrée par le ministère de l’Éducation, soit un brevet d’enseignement. À cela, on doit ajouter un minimum de cinq ans d’expérience à titre d’enseignant(e) ou de professionnel(le) non enseignant.
« C’est une rencontre au cours de laquelle les invités pourront en apprendre davantage au sujet de la profession, des aptitudes et des exigences requises pour rejoindre notre équipe. Notre centre de
services scolaire est une organisation bienveillante qui a à cœur le bien-être et l’autonomie de ses employés. Les possibilités en matière de développement de carrière sont nombreuses et variées »,
ajoute François Robichaud, directeur général adjoint à la réussite au CSSVT.
Les personnes intéressées à participer à la rencontre d’information virtuelle obligatoire peuvent confirmer leur présence avant le 9 octobre.
Plusieurs autres possibilités dans différents corps d’emploi sont également accessibles pour les
personnes qui souhaitent découvrir et s’impliquer dans le milieu de l’éducation et dans notre région.
Consultez l’ensemble des offres au www.cssvt.gouv.qc.ca/offres-emploi.
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