Fermetures temporaires de certains parcs de Salaberry-de-Valleyfield

Afin d’assurer la sécurité des enfants qui utilisent les modules de jeux, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield confirme qu'elle procédera à des travaux de rénovation des surfaces d’amortissement dans plusieurs parcs municipaux au cours des prochaines semaines.

Les parcs concernés sont Bonne Entente (échéancier à venir), Deneault (échéancier à venir), Omer-Tessier du 22 au 30 septembre, Raoul-Leduc, du 21 au 29 septembre et Provost (échéancier à venir).

La Ville remercie les citoyens de leur compréhension pendant la réalisation de ces travaux essentiels à la sécurité et à la qualité de ses installations récréatives.