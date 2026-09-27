Pour des travaux d'amélioration
Fermetures temporaires de certains parcs de Salaberry-de-Valleyfield
Afin d’assurer la sécurité des enfants qui utilisent les modules de jeux, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield confirme qu'elle procédera à des travaux de rénovation des surfaces d’amortissement dans plusieurs parcs municipaux au cours des prochaines semaines.
Les parcs concernés sont Bonne Entente (échéancier à venir), Deneault (échéancier à venir), Omer-Tessier du 22 au 30 septembre, Raoul-Leduc, du 21 au 29 septembre et Provost (échéancier à venir).
La Ville remercie les citoyens de leur compréhension pendant la réalisation de ces travaux essentiels à la sécurité et à la qualité de ses installations récréatives.
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