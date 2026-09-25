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Valleyfield

Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec

Des jeunes initiés à la pêche grâce à l'OBV SCABRIC

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Photo: Courtoisie OBV SCABRIC

L'OBV SCABRIC à permis à 12 jeunes de profiter d’une journée d’initiation à la pêche, le 14 juillet dernier, dans le cadre du programme Pêche en herbe de la Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec. Ce programme est réalisé en collaboration avec Canadian Tire, son partenaire principal, et le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Sélectionnée parmi les projets offrant un encadrement et une formation de grande qualité, l’activité offerte par l’OBV SCABRIC a permis aux apprentis pêcheurs de se familiariser avec l’habitat du poisson, les différentes techniques de pêche, l’éthique du pêcheur ainsi que les bonnes pratiques en matière de sécurité et de protection de l’environnement. Avec l’autorisation du MELCCFP, chaque jeune pêcheur recevra un certificat Pêche en herbe qui lui tiendra lieu de permis de pêche jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18 ans.

Au cours de la période estivale 2026, la Fondation compte rejoindre plus de 22 000 nouveaux adeptes, grâce aux organismes locaux qui prennent en charge les activités Pêche en herbe.

« Le programme Pêche en herbe est l’une des grandes fiertés de la Fondation depuis plus de 29 ans. S’il a permis d’initier plus de 400 000 jeunes depuis 1997, c’est grâce à des organismes comme l’OBV SCABRIC Merci d’assurer la relève en permettant l’initiation de jeunes à la pêche sportive », conclu Jean-Claude d’Amours, président-directeur général à la Fondation.

Pêche en herbe, une présentation de la Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec, avec le soutien de son principal partenaire, Canadian Tire.

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