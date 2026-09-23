La 1ère édition de la virée nocturne dans Beauharnois-Salaberry: un succès

La première édition de la virée nocturne, une balade en vélo de nuit s'étant déroulée le samedi 19 septembre dernier à la Halte des Villages du parc régional de Beauharnois-Salaberry, située à Saint-Louis-de-Gonzague, a été un véritable succès, annonce la MRC.

Organisé dans le cadre des célébrations entourant le 30ᵉ anniversaire du parc régional, l’événement a rassemblé près de 200 personnes dans une ambiance féerique et festive. Des citoyens de partout sur le territoire, ainsi qu’ailleurs dans la région, ont répondu à l'appel en décorant leurs vélos de lumières, de néons et d'accessoires scintillants, transformant la piste cyclable en un véritable ruban lumineux !

« Quel immense plaisir de voir autant de citoyens réunis pour célébrer notre magnifique parc régional sous une toute nouvelle lumière ! Il y a 30 ans, nos dirigeants ont eu la vision audacieuse d’en faire un joyau accessible à tous, et voir aujourd’hui notre communauté vibrer au rythme d’une activité aussi novatrice confirme la valeur de cet espace de rassemblement. Devant un tel succès et un engouement aussi remarquable, la virée nocturne est assurément un événement à refaire l'année prochaine », a déclaré monsieur Yves Daoust, préfet suppléant de la MRC de Beauharnois-Salaberry et maire de la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague.

S'impliquer et se coordonner pour mener à bien l'événement

Le succès de cette première édition a été rendu possible grâce à la collaboration de plusieurs entreprises locales et partenaires engagés.

De plus, l'encadrement rigoureux assuré par la vingtaine de vélo-patrouilleurs et l'équipe de la Sécuri-Parc a permis d’assurer le bon déroulement de l’événement.

La MRC de Beauharnois-Salaberry tient d'ailleurs à remercier l'ensemble des participants, les bénévoles, les intervenants, les entreprises présentes sur place, l’animatrice de la soirée, Sabrina Robidoux, l’artiste multidisciplinaire Mamoudou Diallo et DJ Buffalo (Cédric Marcoux) qui ont fait de cet événement un moment rassembleur et mémorable pour toute la région.