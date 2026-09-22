Le 4 septembre dernier, un jeune barbier était abattu
Un homme de 19 ans recherché pour le meurtre de la rue Alexandre
Les enquêteurs du Service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec demandent l’aide du public afin de retrouver Ayoub Mohamed, 19 ans, de Montréal, relativement au meurtre de Jordan Gagné survenu le 4 septembre dernier dans un commerce de la rue Alexandre à Salaberry-de-Valleyfield.
Il se déplacerait à pied. Il pourrait se trouver dans les secteurs de Terrebonne, Laval, Montréal
(Dollard-des-Ormeaux) et les environs.
Voici la description du suspect:
- Taille : 1m78 (5 pi 10 po)
- Poids : 64 kg (140 lb)
- Cheveux : Bruns (rasé)
- Yeux : Bruns
- Particularité : moustache mince
Depuis les événements, le suspect aurait modifié son apparence en se rasant les cheveux. Il porterait un bandeau bleu pour se cacher le visage lors de ses déplacements (voir photos).
Toute personne qui apercevrait cet individu est priée de ne pas intervenir directement avec lui et de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver Ayoub
Mohamed être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la
Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.
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