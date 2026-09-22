Une soirée retrouvailles à ne pas manquer au Cégep de Valleyfield

Dans le cadre de sa campagne majeure de financement « Investissez dans les génies d’ici », la Fondation du Cégep de Valleyfield invite les ancien(ne)s étudiant(e)s, enseignant(e)s et partenaires des programmes de Techniques de génie mécanique et de Technologie du génie électrique à une Soirée retrouvailles, qui se tiendra le 7 octobre 2026 à 17 h, au Cégep de Valleyfield.

L’événement réunira des ancien(ne)s étudiant(e)s de toutes les cohortes, membres du personnel, ainsi que des représentants d’entreprises de la région dans une ambiance conviviale, propice au réseautage et à la célébration.

Billets : 50 $ (ouvert à toutes et à tous)

Le billet comprend :

- Un repas (burger, burger végé ou sandwich aux grillades) offert par le camion de bouffe de rue

Grillades à Poudrette;

- Une visite exclusive des nouveaux locaux et agrandissements des programmes de génie;

- Réseautage entre ancien(ne)s étudiant(e)s, enseignant(e)s et entreprises de la région;

De plus, un service de bar et un tirage moitié-moitié seront offerts sur place.

Un événement au profit de la relève en génie

Organisée dans le cadre des agrandissements majeurs au Cégep de Valleyfield, cette soirée vise à soutenir l’acquisition d’équipements de pointe pour former la future main-d’œuvre spécialisée en génie, dont le nouveau programme Technologie du génie civil, lancé à l’automne 2024.

« Cette campagne permettra à la Fondation de se faire connaître davantage auprès de la communauté régionale et d’avoir un impact positif direct sur le milieu de vie des étudiant(e)s du Cégep de Valleyfield. En participant, vous contribuez au développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et à l’essor de la Montérégie-Ouest », souligne Yves Trottier, directeur général de la Fondation.

Une campagne qui tire à sa fin

Cette soirée marquera également la clôture officielle de la campagne majeure de financement de la Fondation. Lancée en octobre 2024 avec l'objectif ambitieux d'amasser 1M $, la campagne arrive aujourd'hui à son terme. Le montant total recueilli sera dévoilé au cours de la soirée, offrant une occasion privilégiée de souligner la générosité et l'engagement des nombreux partenaires qui ont contribué à son succès.

Pour réserver des billets ou pour en savoir plus : Yves Trottier, directeur général, 450 373-9441, poste 396, ou fondation@cegepvalleyfield.ca.

Billetterie en ligne : Coolecto - Activité de financement

