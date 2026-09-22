Une deuxième victoire en trois matchs pour les Braves de Valleyfield

Les Braves de Valleyfield ont offert une solide performance devant leurs partisans en disposant de l’Énergie de Laval HC par la marque de 6 à 4 le vendredi 18 septembre. Cette victoire représente une deuxième en trois sorties pour les Campivallensiens, qui étaient dirigés pour la première fois cette année par leur nouvel entraîneur-chef, Logan Nutbrown, nommé à la barre de la formation un peu plus tôt dans la journée.

Dès les premiers instants de la rencontre, les Braves ont imposé leur rythme et ont rapidement menacé le gardien lavallois Démitry Gikas. Les Campivallensiens se sont toutefois butés à trois reprises aux poteaux de la cage adverse, empêchés de prendre les devants par quelques centimètres seulement.

Alors qu’il ne restait que 32 secondes à faire au premier engagement, Samuel Roy a finalement brisé la glace. Le joueur des Braves a décoché un tir précis qui a trouvé la partie supérieure du filet, faisant vibrer les cordages et permettant aux locaux de retraiter au vestiaire avec une avance de 1 à 0.

L’Énergie est toutefois revenue à la charge en début de deuxième période et a créé l’égalité après 4:01 de jeu. Les Braves n’ont pas tardé à riposter. En l’espace de seulement 46 secondes, Samuel Dion, en avantage numérique, puis Riley Pawsey, ont touché la cible pour procurer une avance de 3 à 1 aux Campivallensiens.

Les Braves ont poursuivi leur travail en début de troisième période. À peine 16 secondes s’étaient écoulées lorsque Marc-Alan Jr Aurojo a déjoué Gikas à l’aide d’un tir bas qui s’est faufilé au ras de la glace pour porter la marque à 4 à 1.

Loin de s’avouer vaincus, les visiteurs ont toutefois répliqué en marquant deux fois en l’espace de cinq minutes, réduisant l’écart à un seul but et ramenant la tension sur la patinoire.

Les Braves ont ensuite repris une avance de deux buts grâce à Noah Cziment. Après avoir fait preuve d’une grande patience avec la rondelle, Cziment a finalement décoché son tir en direction de Gikas, qui devait composer avec une importante circulation devant sa cage. Le disque a trouvé le fond du filet pour faire 5 à 3.

L’Énergie a refusé de baisser les bras et a de nouveau réduit l’écart à un seul but en profitant d’une supériorité numérique de quatre minutes. Les Lavallois ont ensuite eu une occasion en or de créer l’égalité, mais Benjamin Tremblay s’est dressé devant l’attaquant adverse qui s’amenait seul en échappée, réalisant un arrêt crucial pour préserver l’avance des siens.

Avec le gardien lavallois retiré en faveur d’un sixième attaquant, le capitaine Samuel Fréchette a finalement mis fin aux espoirs de l’Énergie en faisant scintiller la lumière rouge dans une cage déserte, confirmant ainsi la victoire de 6 à 4 des Braves.

Cette victoire permet donc aux Braves de signer un deuxième gain à leurs trois premières sorties, alors que la troupe de Logan Nutbrown pourra profiter d’un congé pour le reste de la fin de semaine.

Les Campivallensiens reprendront l’action jeudi soir prochain le 24 septembre à l’aréna Salaberry, alors que les Prédateurs de Joliette seront les visiteurs.