IGA Vincent
Un septuagénaire percute la façade d'un commerce de Salaberry-de-Valleyfield
Ce lundi 21 septembre vers 10 h, le marché d’alimentation IGA Vincent de Salaberry-de-Valleyfield a été percuté par une voiture conduite par un septuagénaire.
« L’homme a souffert de blessures mineures et les dommages causés au commerce sont aussi peu considérables. Il a été transporté au centre hospitalier pour y soigner des blessures qui ne laissaient pas craindre pour sa vie», indique la porte-parole de la Sûreté du Québec, Béatrice Dorsainville.
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