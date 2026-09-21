Un septuagénaire percute la façade d'un commerce de Salaberry-de-Valleyfield

Ce lundi 21 septembre vers 10 h, le marché d’alimentation IGA Vincent de Salaberry-de-Valleyfield a été percuté par une voiture conduite par un septuagénaire.

« L’homme a souffert de blessures mineures et les dommages causés au commerce sont aussi peu considérables. Il a été transporté au centre hospitalier pour y soigner des blessures qui ne laissaient pas craindre pour sa vie», indique la porte-parole de la Sûreté du Québec, Béatrice Dorsainville.