Sainte-Martine rend hommage aux femmes qui ont façonné sa communauté

De gauche à droite : Mario Touchette de la Société du patrimoine de Sainte-Martine, Louise Poirier et Karine Ferlatte, conseillères municipales, Mélanie Lefort, mairesse de Sainte-Martine, Alexandre Bissonnette, conseiller municipal, Lynda Imbeau et Joël Dulude de la Société du patrimoine de Sainte-Martine

La Municipalité de Sainte-Martine souligne la réalisation de la Place des Femmes, un projet porté par la Société du patrimoine de Sainte-Martine visant à mettre en lumière la contribution des femmes à l’histoire et au développement de notre communauté.

L’inauguration officielle de la Place des Femmes a eu lieu le 17 septembre dernier au parc Paul-Léveillé à Sainte-Martine. Maintenant accessible à la population, ce nouvel espace invite les citoyennes et les citoyens à découvrir l’histoire et la contribution de femmes qui ont façonné la communauté martinoise.

Faire une place à l’histoire des femmes

Le projet est né à la suite d’un inventaire réalisé par Lynda Imbeau de la Société du patrimoine de Sainte-Martine en 2024-2025. Sur les 24 éléments répertoriés, un seul faisait référence à une femme. Ce constat a mené à une réflexion sur la façon de mieux reconnaître la contribution des femmes dans l’histoire locale.

La Place des Femmes se veut ainsi un lieu de représentation, de mémoire et de rassemblement, où les femmes de notre communauté peuvent être mises en lumière et dont la vocation pourra également s’inscrire dans des moments de commémoration.

« La Place des Femmes est née d’une volonté de faire une plus grande place à l’histoire des femmes dans la mémoire collective de Sainte-Martine. À travers ce projet, nous souhaitons mettre en lumière leur contribution, préserver leur histoire et inspirer les générations futures à découvrir celles qui ont contribué à bâtir notre communauté », affirme Lynda Imbeau, Société du patrimoine de Sainte-Martine

Le projet prend notamment vie grâce à une œuvre collective réalisée par Joël Dulude, Lynda Imbeau, Yves Châteauvert et Sylvie Lavallée, artiste-peintre émergente de la Montérégie, qui a assuré la conception de la maquette. Sa réalisation a également été rendue possible grâce au soutien financier de la Municipalité de Sainte-Martine, de Desjardins – Caisse du Sud-Ouest de la Montérégie, de Mme Carole Mallette, députée de Huntingdon, ainsi que de Mme Nathalie Provost, députée fédérale de Châteauguay – Les Jardins-de-Napierville.

« Notre histoire est aussi celle des femmes qui, par leur engagement, leur travail et leur détermination, ont façonné Sainte-Martine. La Place des Femmes permettra de mettre en lumière ces parcours inspirants et de transmettre leur héritage aux générations futures. La Municipalité est fière d’avoir soutenu cette initiative et invite toute la population à venir découvrir ce nouvel espace », précise Mélanie Lefort, mairesse de Sainte-Martine.

La Municipalité et la Société du patrimoine de Sainte-Martine invitent dès maintenant la population à venir découvrir la Place des Femmes et à célébrer la contribution des femmes qui ont marqué l’histoire de Sainte-Martine et qui continuent de contribuer à son développement.