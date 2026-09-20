Salaberry-de-Valleyfield
Deux nouveaux projets déployés cet automne au Centre D"Main de Femmes
D'Main de Femmes lance cet automne deux nouveaux projets, D'Main de Femmes... une place pour toi! et Territoires intimes, qui s'inscrivent dans sa mission d'offrir aux femmes des espaces sécuritaires, inclusifs et engagés favorisant le pouvoir d'agir, la participation sociale et le développement de liens significatifs.
D'Main de Femmes est un milieu de vie et un lieu de rassemblement par et pour les femmes. Dans une perspective féministe intersectionnelle, l'organisme les accompagne afin qu'elles puissent améliorer leurs conditions de vie et prendre pleinement leur place dans la communauté.
D'Main de Femmes... une place pour toi!
Destiné aux jeunes filles et aux jeunes femmes de 14 à 25 ans, ce projet vise à leur offrir un espace accueillant où elles pourront se rassembler, s'exprimer, développer leur confiance et s'impliquer dans la vie du centre.
Les participantes prendront part à des activités créatives et éducatives, découvriront des parcours de femmes inspirantes et contribueront à façonner un milieu qui répond à leurs besoins et à leurs aspirations. Des périodes de milieu de vie accompagnées par une intervenante favoriseront également les échanges, l'entraide et l'accès aux ressources de la communauté.
« Nous souhaitons offrir aux jeunes femmes un lieu où elles peuvent être elles-mêmes, créer, s'exprimer librement et développer un sentiment d'appartenance. Une place où elles peuvent découvrir leur force, prendre confiance en leurs capacités et contribuer à bâtir un milieu qui leur ressemble », souligne Martine Faille, coordonnatrice.
Le projet est réalisé grâce au soutien financier de Santé Québec Montérégie-Ouest, dans le
cadre de la bonification de l'offre de service Aire ouverte.
Territoires intimes
Avec Territoires intimes, 25 femmes aux parcours et aux réalités diverses seront invitées à explorer leur univers personnel à travers la création d'un journal créatif. Au fil de cinq ateliers, elles pourront utiliser différentes formes d'expression artistique pour raconter leur histoire, mettre en valeur leur créativité et échanger avec d'autres femmes de la communauté.
Animé en collaboration avec des artistes, le projet favorisera la circulation des savoirs, les
rencontres intergénérationnelles et le développement d'un espace d'art communautaire
accessible et inclusif.
« Créer fait du bien, se rassembler fait du bien. Cela permet de déposer quelque chose de soi, de découvrir ce dont on est capable et d'aller à la rencontre des autres. Territoires intimes répond exactement à ce que nous voulons offrir aux femmes : une place pour créer, une place pour partager et, surtout, une place pour elles. Parce que lorsque des femmes aux réalités diverses se rassemblent, elles développent ensemble le pouvoir d'agir et de transformer leur milieu », affirme Martine Faille.
Le projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de Beauharnois-Salaberry dans le cadre de l'Entente de développement culturel.
Avec D'Main de Femmes... une place pour toi! et Territoires intimes, l'organisme poursuit sa mission de soutenir les femmes dans toute la diversité de leurs réalités. En favorisant la création, le partage et la participation citoyenne, D'Main de Femmes contribue à bâtir une communauté plus solidaire, inclusive et égalitaire.
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