Une moto impliquée dans une violente collision à Salaberry-de-Valleyfield

L’intersection du chemin Larocque et de la rue Poissant, à Salaberry-de-Valleyfield, a été le théâtre dans les dernières heures d’une violente collision entre deux voitures et une moto. L’impact est survenu vers 10 h 30 et la Sûreté du Québec a procédé à la réouverture du tronçon vers 14 h 30.

« Selon nos informations, la moto circulait sur le chemin Larocque lorsqu’une voiture qui arrivait de la rue Poissant s’est engagée sur cette artère sans l’apercevoir. Ce premier impact a fait en sorte que la moto a dévié pour terminer sa course contre une deuxième voiture qui arrivait sur le même chemin. Le conducteur de la moto a subi des blessures graves qui ne laissent plus craindre pour sa vie. Les deux autres automobilistes n’ont pas été blessés », résume la porte-parole de la Sûreté du Québec, Valérie Beauchamp.

Un enquêteur spécialisé en collision s’est rendu sur place pour tenter de faire la lumière sur les causes et circonstances de l’accident. Son rapport permettra de conclure si un ou des constats d’infraction seront émis.