Café Agora
Le conflit opposant la Russie et l’Ukraine analysé lors d'une conférence
Ce dimanche 20 septembre, dans le cadre du Café Agora, on s'intéressera au sujet suivant: L'Ukraine, la Russie et les États-Unis Panique d'un empire américain sur le déclin. La conférence sera animée par Michel Seymour, professeur honoraire de philosophie à l’Université de Montréal où il a enseigné pendant une trentaine d’années.
L'activité se tiendra au 222 rue Alphonse-Desjardins à Salaberry-de-Valleyfield de 10 h à midi. L'entrée est gratuite pour les étudiants et une contribution volontaire de 10 $ est demandée à la porte afin de couvrir la collation &café et les frais du conférencier.
Voici le résumé de cette conférence:
Il y a quatre ans, nous avions invité le chercheur Michel Seymour à venir partager son analyse des causes du conflit opposant la Russie et l’Ukraine posant un regard en marge du discours dominant, celui d’une agression motivée par les ambitions impérialistes russes.
Nous sommes heureux de l’accueillir à nouveau suite à la publication de son ouvrage extrêmement bien documenté où il poursuit son analyse des causes de ce conflit. Dans son exposé, il s’attachera à répondre plus précisément aux questions qui nous préoccupent sur un ordre mondial en transformation.
- En quoi la guerre en Ukraine révèle-t-elle le déclin de la puissance américaine?
- Ce conflit marque-t-il le basculement d’un ordre international dominé par les États-Unis vers un système multipolaire?
- En quoi cette guerre contribue selon vous à la reconfiguration de l’ordre international?
- Vers un nouvel axe géopolitique Russie-Chine?
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