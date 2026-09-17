Le conflit opposant la Russie et l’Ukraine analysé lors d'une conférence

Ce dimanche 20 septembre, dans le cadre du Café Agora, on s'intéressera au sujet suivant: L'Ukraine, la Russie et les États-Unis Panique d'un empire américain sur le déclin. La conférence sera animée par Michel Seymour, professeur honoraire de philosophie à l’Université de Montréal où il a enseigné pendant une trentaine d’années.

L'activité se tiendra au 222 rue Alphonse-Desjardins à Salaberry-de-Valleyfield de 10 h à midi. L'entrée est gratuite pour les étudiants et une contribution volontaire de 10 $ est demandée à la porte afin de couvrir la collation &café et les frais du conférencier.

Voici le résumé de cette conférence: