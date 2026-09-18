Lumix revient transformer Salaberry-de-Valleyfield

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield sera plongée dans l’illusion le samedi 10 octobre prochain, à compter de 17 h, avec le retour de Lumix sur l’avenue du Centenaire. Pour sa 2e édition sous cette appellation, le public peut s’attendre à une soirée où la lumière, le mouvement, la musique et l’art se rencontrent pour proposer une sortie qui sort de l’ordinaire.

Après avoir attiré plus de 7000 personnes l’an dernier, et avoir été récompensé par l’Union des municipalités du Québec, l’événement poursuit son ascension.

Trois univers artistiques

La soirée se déploiera autour de trois zones de prestations, chacune proposant un univers artistique différent. D’abord, le cabaret d’intervention artistique « CIART » de Bazar Production transformera un camion de pompiers en scène pour un spectacle de cirque extérieur réunissant huit artistes, acrobaties et musique. En zone 2, Enracinement, du Collectif Mouvement Vertical, réunira danse, voltige et musique autour d’un cube de bois dans une œuvre inspirée des liens qui unissent l’humain à son environnement. Puis, dans la 3e zone, Navratna, de la compagnie Kunal Ranchod, proposera un nouveau ballet inspiré des neuf pierres précieuses sacrées de l’astrologie védique, où la lumière, le mouvement et les symboles brouillent la frontière entre le réel et l’imaginaire.

Lumière et interaction

Les projections numériques architecturales du collectif formé de Roméo Girard, Émilie Cayer, Jean-Marie Gariépy et Michaël Janes-Villiard transformeront l’usine de filtration et l’hôtel MOCO en œuvres lumineuses. Une zone participative misera sur l’interaction, alors que les participants pourront agir sur les projections en jouant sur des tambours. Les marionnettes géantes et lumineuses Les Technicolores, de Création Vivante, déambuleront sur le site pour divertir la foule. À l’Espace Madeleine-Parent, DJ Jouke proposera une ambiance plus lounge avec une vue en hauteur qui permettra d’admirer l’ampleur du site et les installations lumineuses sous un autre angle.

Imagination et perception

Les participants pourront laisser libre cours à leur créativité en dessinant sur des images inspirantes de la ville à l’aide de crayons phosphorescents. Une installation de consultation citoyenne invitera également les visiteurs à partager ce qu’ils apprécient de Salaberry-de-Valleyfield et ce qu’ils aimeraient voir améliorer. Les commentaires recueillis contribueront à la nouvelle planification stratégique 2027-2031.

Une offre gourmande

L’offre gourmande sera aussi au rendez-vous avec les camions La Demande générale et Frida Gourmet, ainsi que Chamalo et Churros & Churros pour une touche sucrée. Un coin bar MVC complètera l’offre sur place.

Lumix promet une soirée haute en couleur où l'art, la lumière et l'imaginaire se rencontrent pour faire vivre une expérience unique au cœur du centre-ville. L’accès au site est gratuit. La programmation détaillée et l’horaire des prestations sont disponibles au valleyfield.ca/lumix. L’événement sera remis au lendemain en cas de pluie.