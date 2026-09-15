La caserne Paul-Marleau à Salaberry-de-Valleyfield ouvre ses portes

Dans le cadre de la semaine québécoise de la prévention des incendies, le service de sécurité incendie (SSI) de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield convie les citoyens à la 8ᵉ édition de ses portes ouvertes. L’activité aura lieu le samedi 3 octobre prochain, de 10 h à 15 h, à la caserne Paul-Marleau située au 736 boulevard du Havre.

Petits et grands sont ainsi invités à venir vivre une journée à la fois ludique et instructive, où la prévention sera à l’honneur. Les visiteurs pourront en apprendre davantage sur les principaux dangers qui peuvent survenir lors d'un incendie en plus de découvrir les gestes simples qui pourraient vous sauver la vie.

Sur place, plusieurs activités permettront aux enfants de relever des défis inspirés du travail des pompiers et des préventionnistes. Il y aura notamment un parcours thématique, des jeux gonflables et un mini-camion de pompier.

Autour des véhicules d'intervention, différentes activités de sensibilisation seront aussi proposées aux familles. Des collations et des hot-dogs seront par ailleurs servis gratuitement tout au long de l’événement. Des prix de présence seront finalement tirés parmi les visiteurs.

Toujours dans une perspective de prévention, les visiteurs pourront échanger avec les nombreux partenaires qui seront présents tels que : la Sûreté du Québec, la Gendarmerie royale du Canada (GRC), l’Unité communautaire des mesures d’urgence (UCMU), la Garde côtière, les scouts, les contrôleurs routiers et plus encore !

Notons que pour l’occasion, la rue Saint-Eugène sera complètement fermée à la circulation, face à la caserne, entre 7 h et 17 h.