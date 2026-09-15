Rappel des bonnes pratiques pour un compost régional de qualité

La MRC de Beauharnois-Salaberry souhaite rappeler l’importance d’adopter les bonnes pratiques de tri pour la collecte des matières organiques (bac brun). Un carton aide-mémoire concernant la collecte des résidus alimentaires et des résidus verts a d’ailleurs récemment été distribué à l’ensemble des foyers du territoire.

Les matières organiques amassées lors de ces collectes sont désormais acheminées au Complexe de compostage de la Régie intermunicipale de valorisation des matières organiques (RIVMO) des MRC de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon, située à Salaberry-de-Valleyfield, où elles sont transformées en compost. La rigueur lors du tri à la source est donc essentielle : plus la matière déposée dans le bac brun est conforme et exempte d’indésirables, meilleure sera la qualité du compost éventuellement disponible à la population. Un effort collectif qui fera une grande différence pour nos jardins!

Les plastiques formellement interdits

Pour garantir la qualité du compost, aucun sac en plastique n’est accepté dans le bac brun, même s’il est étiqueté comme étant « compostable » ou « biodégradable ». Cette interdiction s’applique autant aux grands sacs pour les résidus de jardin qu’aux petits sacs pour le bac de cuisine. Les résidus alimentaires et verts peuvent être déposés directement en vrac dans le bac.

Pour ceux qui préfèrent utiliser un sac, seuls les sacs en papier sans attache, sans élastique et sans bande autocollante sont autorisés.

Quelques rappels

En cette période de l’année où les résidus de jardin et de feuilles s'accumulent, quelques rappels importants sont nécessaires.

- Priorité au bac brun : le bac brun doit obligatoirement être rempli en premier et placé en bordure de rue. Aussi, aucun surplus ou bac supplémentaire ne sera ramassé si le bac brun

n'est pas présent lors de la collecte.

- Gestion des surplus : seuls les sacs en papier (sans attache, sans bande autocollante et sans élastique), les poubelles fermées et étanches (maximum 100 litres) ainsi que les bacs roulants sur lesquels un « V » bien visible est inscrit sont autorisés pour y mettre les surplus.

- Petites branches : les branches de moins de 5 cm de diamètre (2 pouces) et de moins de 60 cm de longueur (2 pieds) peuvent être mises dans les contenants admissibles, sans en dépasser. Pour les plus grosses branches, les citoyens sont invités à se renseigner auprès de

leur Municipalité pour connaître les options offertes (collectes spéciales ou dépôt à l’écocentre).

Chaque geste compte

En éliminant les plastiques et en respectant les consignes de tri, tous contribuent directement à la valorisation de nos résidus organiques. Cet effort collectif permet d"éviter la contamination du compost et garantit la réussite de cette démarche écologique sur l'ensemble du territoire.

Pour toute question ou demande de précision concernant la gestion des matières résiduelles, les

citoyens peuvent contacter le Service de l’environnement de la MRC de Beauharnois-Salaberry via le portail citoyen à l’adresse portail.mrcbhs.ca.