L'excellence des premiers répondants de Beauharnois soulignée

Plus tôt cette semaine, la Ville de Beauharnois a tenu à souligner le travail remarquable des premiers répondants de son Service de sécurité incendie et civile. L’intervention rapide et efficace des pompiers lors d’un arrêt cardiorespiratoire survenu dans la nuit du 30 janvier dernier a récemment été soulignée par Santé Québec.

Pour reconnaître cette intervention exceptionnelle, Santé Québec Montérégie-Centre a décerné à Gabriel Myre, lieutenant, Luc Faubert, pompier, et Alexandre Laplante, directeur du service agissant comme chef aux opérations cette nuit-là, une mention d’excellence en réanimation, accompagnée du Jeton de la seconde chance.

C'est la première fois que cette distinction est remise en Montérégie depuis son implantation. Le jeton de la seconde chance symbolise l’importance des gestes posés et le rôle déterminant joué par les intervenants dans la survie du patient.

« Derrière cette reconnaissance, il y a surtout une vie qui a été sauvée. C’est difficile d’imaginer une plus belle démonstration de l’importance du travail de nos premiers répondants. Leur formation, leur sang-froid et leur capacité à intervenir rapidement peuvent littéralement faire la différence entre la vie et la mort. Au nom du conseil municipal et de toute la population, je tiens à les féliciter et surtout à les remercier pour leur engagement envers notre communauté », a exprimé Alain Dubuc, maire de Beauharnois.

Cette intervention témoigne également de l’importance de la collaboration entre les différents maillons de la chaîne d’intervention préhospitalière. Policiers, premiers répondants et paramédics ont uni leurs efforts dans les premières minutes critiques afin de maximiser les chances de survie de la victime.