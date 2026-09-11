La Factrie célèbre ses dix ans à Salaberry-de-Valleyfield

Depuis une décennie maintenant, artistes, créateurs, organismes et citoyens de Salaberry-de-Valleyfield se rassemblent à la Factrie. Le café culturel fêtera son dixième anniversaire du 25 au 27 septembre et pour l'occasion, une programmation spéciale sera présentée dans le cadre des Journées de la culture. Ce calendrier proposera des spectacles, des ateliers et des activités gratuites qui permettront à toutes et à tous de prendre part aux célébrations.

Tout début le vendredi 25 septembre, dès 20 h, puisque le public pourra assister à une soirée de Brush impro, réunissant des artistes professionnels et des étudiants du Cégep de Valleyfield. Les peintres laisseront libre cours à leur inspiration, puis les spectateurs seront invités à voter pour leurs toiles favorites.

Ça se poursuit le samedi 26 septembre, à la même heure, l'espace fera place à Rodage à deux, les premiers pas sur scène du tout nouveau duo humoristique composé de Jay Laliberté et de Louis Girard-Bock. Improvisateurs d’expérience, humoristes de profession et meilleurs amis, les deux complices font absolument tout ensemble, dont leur spectacle. Ils décrivent Rodage à deux comme une « ode à l’amitié », en rappelant que même deux ennemis peuvent assister au spectacle et passer un bon moment.

Participer à des ateliers artistiques et familiaux

Plusieurs activités gratuites permettront aussi de découvrir différentes techniques artistiques et de participer à des activités créatives tout au long de la fin de semaine.

Le samedi 26 septembre, à 10 h, l’artiste Nicole Daignault de Valédar proposera un atelier de plaque de gel, une technique d’impression monotype accessible à tous. À 13 h, l’artiste Xénia Halmov de Valédar initiera les participantes et participants à la peinture à l’encaustique, une technique artistique unique qui utilise de la cire d’abeille mélangée à des pigments.

Le dimanche 27 septembre, de 10 h à 15 h, le Cercle des fermières de Notre-Dame de Bellerive proposera un atelier de réparation de peluches. Une occasion de donner une seconde vie aux toutous préférés des enfants. De 11 h 30 à 15 h, des artistes professionnels seront également sur place pour maquiller les enfants.

Découvrir la programmation automnale

Cette fin de semaine anniversaire sera également l’occasion de découvrir la programmation automnale de La Factrie, qui sera dévoilée à cette occasion. Encore plus de spectacles, ateliers et activités culturelles seront au rendez-vous au cours des prochains mois.