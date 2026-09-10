Une soirée casino-bénéfice de COTON-46 en novembre

De gauche à droite: Lyne Séguin présidente local du Suroît du SFPQ, Véronique Robert secrétaire du local du Suroît du SFPQ, Marc-André Pagé, trésorier de l’APTS, Jean Lizotte, président régional du SFPQ, Anne-Marie Daoust de lAREQ (CSQ), Pierre Lagrenade, secrétaire de Coton 46, Daniel Mallette, président de Coton 46, Claudine Desforges retraité CSN, Robert Lapointe, 2ème vice-président du Conseil central Montérégie-CSN

Le temps d'une soirée, les tables de jeu s'installeront dans le Suroît pour une bonne cause. COTON-46, l'intersyndicale du Suroît, invite ses membres et la population à prendre part à une soirée casino-bénéfice placée sous le signe du plaisir et de la solidarité.

Dans une formule fictive et accessible à tous, les participants pourront profiter de l’ambiance d’un casino sans risquer d’argent réel. Aucune expérience des jeux de hasard n’est requise. Au programme : Black Jack, Poker, Roulette, Baccara, Bataille et Roue de fortune, avec une animation dynamique et parfois loufoque tout au long de la soirée.

L'activité se tiendra le vendredi 13 novembre dès 19 h au Club Nautique de Valleyfield, 410, rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield.

Une tradition de solidarité qui se poursuit

L’activité vise à recueillir 5 000 $ afin de soutenir un projet au bénéfice de la collectivité régionale. La campagne de financement comprend également la vente de billets donnant accès à un grand tirage de 999 $, qui aura lieu le 29 avril 2027.Les fonds amassés appuieront une initiative liée aux valeurs d’entraide, d’engagement et de justice sociale portées par l’intersyndicale.

Les frais d'inscription donnent accès à une somme d'argent fictif permettant de miser aux différentes tables de jeu :

30 $ pour 30 000 $ fictifs - 40 $ pour 40 000 $ fictifs - 50 $ pour 100 000 $ fictifs

Des sommes supplémentaires pourront être achetées sur place, de manière discrète, auprès d’usuriers bénévoles.

La soirée comprendra également un encan silencieux, ainsi qu'un prix spécial remis à la personne ayant accumulé le plus important montant fictif à la fin de la soirée. Les membres de l’intersyndical, la population, les organisations et les partenaires de la région sont invités à participer à cette soirée où chaque mise contribuera à faire une différence.

Pour inscription, communiquez avec M. Pierre La Grenade

Par courriel plagrena@hotmail.com ou téléphonez au 450-373-9477