Une 10e édition pour La Semaine de la biodiversité

Du 19 au 26 septembre prochain, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield soulignera les 10 ans de la Semaine de la biodiversité. Au menu cette année pour célébrer cette édition spéciale : distribution d’arbres, spectacle d’oiseau de proie, conférence et ateliers de sensibilisation en milieux éducatifs.

Cette semaine toute spéciale débutera par la traditionnelle distribution d’arbres, d’arbustes, de végétaux et de semences, qui prendra place cette année au parc Delpha-Sauvé. Le samedi 19 septembre, de 9 h à 14 h, les citoyens pourront visiter les kiosques d’une dizaine d’organismes et partenaires de la Ville, en plus de se procurer les items qui leur seront gracieusement offerts. La distribution est réservée aux citoyens (preuve de résidence exigée).

Spectacle d’oiseau de proie

Un tout nouveau spectacle grandeur nature d’oiseau de proie viendra également bonifier la fête de la biodiversité. Les citoyens et visiteurs pourront assister à une présentation captivante de l’organisme Faucon-Éduc qui permettra d’en apprendre davantage sur ces impressionnants rapaces, leur rôle essentiel dans les écosystèmes et les efforts déployés pour assurer leur protection. Deux représentations sont prévues aux abords de la rotonde Laurent-Meury (12 h 30 et 14 h).

Activités éducatives et conférence citoyenne

Les activités de découverte et de sensibilisation à la biodiversité se poursuivront également dans les CPE, les écoles primaires et au Cégep de Valleyfield. Tout au long de la semaine, des ateliers éducatifs seront proposés aux jeunes par l’organisme Polliflora afin de leur permettre de mieux comprendre la richesse de la nature qui les entoure, l’importance de la préserver et le rôle qu’ils peuvent jouer dans sa protection. Le jeudi 24 septembre, les citoyens sont attendus dès 17 h à la Factrie pour un atelier-conférence gratuit sur les semis d’automne et les semences indigènes avec l’organisme Akène. Un sachet de semence sera remis aux participants.

Corvée de nettoyage

La corvée de nettoyage de la rivière Saint-Charles, réalisée en partenariat avec le Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent sera de nouveau de retour cette année et se déroulera le samedi 26 septembre, de 9 h à midi. L’an dernier, cette activité citoyenne a permis d’extirper des dizaines de kilos de déchets de la rivière. Les citoyens intéressés à participer à la corvée peuvent communiquer directement avec le Comité ZIP, au 450 371-2492.

Pour consulter la programmation complète de la Semaine de la biodiversité : valleyfield.ca/semaine-biodiversite.