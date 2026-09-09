Le Rendez-vous du maire de retour à Salaberry-de-Valleyfield

Le maire de Salaberry-de-Valleyfield, Miguel Lemieux, convie les Campivallensiennes et Campivalliens au classique Rendez-vous du maire qui aura lieu le mercredi 23 septembre prochain à l’édifice Gaétan-Rousse à compter de 19 h.

Les citoyens et les gens impliqués de la communauté sont donc invités à une soirée de conférence, lors de laquelle, fidèle à son habitude, le maire fera le point sur les grands projets qui façonnent le futur de la ville et des personnes qui l'habitent. M. Lemieux fera également état de certaines données qui permettent de voir Salaberry-de-Valleyfield sous un autre jour.

Exceptionnellement cette année, le maire profitera de cette tribune pour présenter, à l’aide de plusieurs exemples concrets, pourquoi la prochaine élection provinciale pourrait avoir une incidence déterminante sur l’avenir de la ville.

« C'est mon activité favorite chaque année, car c’est une occasion unique d’expliquer en profondeur la nature de nos défis et de nos décisions. Un statut Facebook, c’est bien, mais il n’y a rien comme une bonne discussion franche et détaillée pour comprendre un enjeu. Je prends également les questions en face à face, même les plus difficiles », a soutenu le maire.

L'admission à cet événement est gratuite. Ceux qui ne peuvent se déplacer sur place pourront tout de même suivre le Rendez-vous du maire en direct sur la page Facebook de Salaberry-de-Valleyfield.