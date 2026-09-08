Meurtre d'un barbier: un homme de 18 ans arrêté

La Sûreté du Québec confirme en ce mardi 8 septembre qu'un homme de 18 ans a été arrêté en lien avec le meurtre d'un barbier commis à Salaberry-de-Valleyfield le vendredi 4 septembre.

« Il va comparaître ce matin au Palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield pour faire face à une accusation de complicité après le fait. L'enquête se poursuit dans le dossier », confirme la porte-parole de la SQ, Valérie Beauchamp.

Selon un média national, l'homme accusé est Félix Lepage, un individu sans antécédents judiciaires.

Rappelons que la victime, Jordan Gagné, 23 ans, un jeune père de famille, travaillait au Otf Barbershop, situé tout juste à côté du restaurant La Belle Province, lorsqu'un individu cagoulé a fait irruption dans le commerce avec pour objectif de lui réserver un funeste sort. La victime, gravement blessée, a pu prendre la fuite pour se réfugier dans le commerce avoisinant. Un deuxième coup de feu, qui n'aurait pas atteint la victime, a été tiré en sa direction à l'intérieur du restaurant. Fort heureusement, un cuisinier présent sur les lieux a précisé, dans une capsule vidéo, que la seconde balle s'est logée dans un comptoir.

Selon la même source, un contrat de 500 $ avait été placé sur Jordan Gagné afin de le faire tabasser. Le jeune homme avait été reconnu coupable, dans le passé, d'avoir contrevenu à des ordonnances du Tribunal, en plus d'avoir eu en sa possession des substances en vue d'en faire le trafic.

Il a aussi plaidé non coupable à des accusations de possession et de trafic de substances en 2024 et en 2025, pour lesquelles il était en attente de ces procès.