Les Braves concluent leur pré-saison avec trois victoires

Contrairement à leurs deux premiers matchs face à face avec L'Énergie de Laval, les Braves de Valleyfield ont conclu leur troisième et quatrième affrontements du calendrier de pré-saison avec deux victoires contre le Phoenix de Montréal.

Lors du troisième affrontement, la troupe de Jean-Daniel Charron a eu le dessus par la marque de 6 à 2.

La nouvelle acquisition des Braves de Valleyfield, Benjamin Tremblay, n’aurait pu demander une meilleure façon de faire ses débuts devant les partisans campivallensiens. Le gardien a repoussé 27 des 29 tirs dirigés vers lui pour mener les Braves vers une convaincante victoire de 6 à 2 face au Phoenix de Montréal, vendredi soir, devant environ 350 spectateurs.

Pour leur dernier match préparatoire à domicile, les Braves ont rapidement donné le ton. Marc-Alan Jr Araujo a ouvert la marque avec un tir précis qui a surpris le gardien montréalais Vincent Dussiaume-Latour lors de son déplacement.

Les locaux ont ensuite doublé leur avance en fin de première période alors qu’ils évoluaient en désavantage numérique. Zack Berniqué a profité de l’occasion pour inscrire son premier but de la période préparatoire et donner une avance de 2 à 0 aux Braves.

Le Phoenix aurait pu réduire l’écart avant la pause, mais Benjamin Tremblay a vu son coéquipier Samuel Fréchette obtenir un tir de pénalité. Dussiaume-Latour a toutefois fermé la porte en bloquant la tentative de Fréchette.

Les Braves prennent le contrôle

Le gardien du Phoenix a été particulièrement sollicité au début du deuxième engagement, alors que les Braves ont multiplié les attaques et mis beaucoup de pression sur la défensive montréalaise.

Le Phoenix a néanmoins réussi à s’inscrire au tableau après 28 minutes de jeu pour réduire l’écart à un seul but.

Les Braves n’ont pas tardé à répliquer. Avec moins de deux minutes à faire au deuxième tiers, Léo Brodeur a fait bouger les cordages pour redonner une avance de deux buts aux siens.

Après 40 minutes, les Braves menaient donc 3 à 1.

Trois buts au troisième tiers

Les Campivallensiens ont ensuite ouvert les vannes au troisième engagement.

Benjamin Amyot a d’abord porté la marque à 4 à 1, avant que Samuel Fréchette ne fasse à son tour scintiller la lumière rouge. Ty Richardson a complété la poussée offensive avec un superbe tir du revers, donnant une avance de 6 à 1 aux Braves.

Le Phoenix a ajouté un deuxième but en toute fin de rencontre, mais c'était trop peu, trop tard. Les Braves ont finalement signé une victoire sans équivoque de 6 à 2.

Tremblay, première étoile

À son premier départ avec les Braves, Benjamin Tremblay a immédiatement laissé sa marque. Avec 27 arrêts sur 29 tirs et un impressionnant taux d’efficacité de .931, le nouveau cerbère a été nommé première étoile de la rencontre.

Sa prestation constitue certainement un excellent premier aperçu de ce qu’il pourrait apporter aux Braves cette saison.

Lors du quatrième match, l'affrontement a été plus serré, mais Valleyfield est sorti avec la victoire, par la marque de 5 à 4. Un pointage qui permet à Valleyfield de conclure son calendrier préparatoire avec une fiche de 3-1

Après avoir connu une victoire sans équivoque lors du premier match de cette mini-série préparatoire, les Braves ont cette fois dû puiser dans leurs ressources pour venir à bout d’un Phoenix qui n’a jamais abandonné. Cette victoire permet à la formation campivallensienne de compléter sa préparation avec une fiche de trois victoires et une seule défaite.

Une première période à l'avantage des Braves

Les Braves ont rapidement affiché leurs couleurs en première période. Samuel Roy a ouvert la marque avant que Marc-Alan Jr Araujo ne double l’avance des siens en fin d’engagement, profitant d’une supériorité numérique pour faire scintiller la lumière rouge.

Le Phoenix a toutefois trouvé le moyen de revenir dans le match en inscrivant deux buts en l’espace de seulement 23 secondes, nivelant ainsi la marque.

La réponse des Braves ne s’est pas fait attendre. Seulement 55 secondes après le but égalisateur des locaux, Araujo a récidivé, inscrivant son deuxième filet de la rencontre pour redonner les devants à Valleyfield.

À 12:31, Louis Groulx est venu ajouter à l’avance des Braves, mais le Phoenix a encore une fois répliqué rapidement, réduisant l’écart à un seul but seulement 10 secondes après le filet de Groulx.

Après 40 minutes de jeu, les Braves détenaient ainsi une avance de 4 à 3.

Gallant tranchera en troisième

Les locaux ont finalement ramené tout le monde à la case départ en troisième période lorsque Mason Walker, avec son deuxième but de la soirée, a créé l’égalité 4 à 4.

Il n’en fallait toutefois pas davantage pour réveiller la vedette de la rencontre.

Justin Gallant a fait sentir sa présence au moment opportun, redonnant l’avance aux Braves seulement 41 secondes après le but de Walker. Ce filet allait finalement s'avérer celui de la victoire.

Le but de Gallant a fait très mal à la troupe montréalaise, qui n’a jamais été en mesure de revenir dans la rencontre par la suite. Les Braves ont tenu bon jusqu’à la sirène finale pour signer une importante victoire de 5 à 4.

Gallant: onze points en quatre matchs

Difficile de passer sous silence la performance de Justin Gallant, qui a connu une soirée exceptionnelle avec une récolte de quatre points.

Gallant termine ainsi le calendrier préparatoire avec une impressionnante récolte de 11 points en seulement quatre rencontres, confirmant qu’il faudra assurément le surveiller de très près au cours de la prochaine campagne.

Avec cette victoire, les Braves mettent donc un terme à leur préparation et peuvent maintenant se tourner vers la véritable raison pour laquelle tous étaient réunis au cours des dernières semaines : le début de la saison 2026-2027.

Place à l'ouverture de la saison

Les Braves retrouveront leurs partisans le vendredi 11 septembre en soirée, alors que l’Everest de la Côte-du-Sud sera de passage à Valleyfield pour le tout premier match de la saison régulière.

Après une préparation qui se conclut avec trois victoires en quatre sorties, les Braves sont maintenant prêts à entreprendre une nouvelle campagne.