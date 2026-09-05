Pont Saint-Charles: pas de reconstruction à l'horizon

Sept ans après sa fermeture à la circulation, le verdict est tombé dans le dossier du pont Saint-Charles, à Salaberry-de-Valleyfield. C'est sur les réseaux sociaux que le maire Miguel Lemieux a partagé la nouvelle: l'infrastructure ne sera pas reconstruite.

« C’est la fin d’une longue saga, mais nous en connaissons désormais le résultat. Le ministère des Transports nous a informé par lettre qu’il n’y aura finalement pas de reconstruction du pont Saint-Charles. Le passage à cet effet dans la missive est clair », indique-t-il d'entrée de jeu dans sa publication.

Voici la lettre reçue du MTMD telle qu'exposée par le premier magistrat:

« Monsieur le Maire, Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (Ministère) souhaite vous informer qu’après l’analyse de l’environnement et du contexte routier, il conclut que les options actuelles pour traverser la rivière Saint-Charles à Salaberry-de-Valleyfield suffisent à assurer la mobilité, la sécurité et la fluidité de la circulation automobile dans le secteur. Conséquemment, le pont Saint-Charles fermé depuis 2019 aux automobilistes ne sera pas reconstruit ». Ce n’était pas notre position et nous aurons bien essayé de défendre notre point. Nous avons notamment soulevé l’argument à l’effet qu’une nouvelle école modulaire ouvrira sous peu ses portes sur la rue Saint-Charles. Nos efforts auront toutefois été vains.

« Le ministère ouvre néanmoins la porte à une discussion pour le maintien du transport actif (vélos et piétons). Nous allons donc y participer, bien que notre premier choix n’ait pas été retenu», mentionne-t-il en terminant.

M. Lemieux indique en réponse à un commentaire paru sous la publication que si une nouvelle formation politique est élue le 5 octobre prochain, la Ville considérera l'option de redéposer une demande.